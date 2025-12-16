Noi tensiuni între Ilie Bolojan și PSD. Votul din Senat, scânteia care inflamează coaliția

Coaliția de guvernare se află într-un moment critic, iar liderii partidelor sunt așteptați miercuri la Palatul Victoria pentru o ședință anunțată drept una dintre cele mai tensionate de până acum. Votul acordat de PSD în Senat la moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a amplificat conflictele interne. În același timp, disputa privind salariul minim pe economie, care ar trebui clarificată în perioada imediat următoare, îi găsește pe premierul Ilie Bolojan și pe liderii PSD pe poziții complet opuse.

Primul și cel mai sensibil punct de pe agenda politică este semnalul transmis de PSD în Senat. Cu un vot calculat și asumat, senatorii social-democrați au susținut moțiunea simplă îndreptată împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Deși moțiunea adoptată nu produce efecte juridice directe, impactul politic este considerat extrem de puternic, cu potențial destabilizator.

Prin acest vot, PSD a încălcat în mod evident protocolul coaliției. În acest context, responsabilitatea gestionării situației îi revine premierului Ilie Bolojan. Acesta și-a manifestat public sprijinul pentru Diana Buzoianu, inclusiv prin prezența sa în Senat, gest care l-a plasat într-o poziție de confruntare directă cu partenerii social-democrați.

Din acest moment, opțiunile premierului sunt limitate, una dintre ele fiind chiar scenariul extrem al ruperii coaliției de guvernare, o decizie cu consecințe politice majore.

Al doilea dosar cu potențial exploziv este legat de salariul minim pe economie. Ilie Bolojan a anunțat public că, până la Crăciun, Guvernul va adopta o ordonanță de urgență care să stabilească ce se va întâmpla cu salariul minim în anul 2026. Premierul s-a pronunțat deja împotriva majorării acestuia.

De cealaltă parte, PSD insistă pentru creșterea salariului minim, invocând Legea 283/2024, care transpune în legislația națională Directiva europeană privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană.

Astfel, cele două tabere se află pe poziții diametral opuse, iar tensiunea creată de votul la moțiunea simplă amplifică riscul ca ședința de miercuri a coaliției să se transforme într-o confruntare deschisă, descrisă de unii drept un adevărat „foc de artificii” politic.

Premierul a explicat public complexitatea deciziei legate de salariul minim, subliniind că niciuna dintre variante nu este lipsită de efecte negative.

„Există două ipoteze: să se facă o creștere a salariului minim sau să rămână salariul anul viitor cel pe care îl avem anul acesta, în contextul în care salariile în sectorul public au fost plafonate. Niciuna dintre soluții nu are doar avantaje sau dezavantaje. Fiecare are efecte pozitive dar și negative. În situația în care un om are o salarizare la nivelul minim, este evident că orice scumpire, îl impactează, îl afectează în mod direct. Și creșterea salariului e o formă de a îi asigura o protecție față de nu știu, creșterea inflației, de exemplu.”

Ilie Bolojan a invocat și poziția mediului de afaceri, care avertizează asupra riscurilor economice.

„Reprezentanții patronatelor au argumentat că sunt sectoare întregi care sunt la limita de rentabilitate și în contextul unor contracții economice pe care nu o putem nega datorită măsurilor care au fost adoptate, dar și evoluției din ultimii 2 ani de zile, când nu am mai avut o creștere economică mare, deși aveam niște deficite importante. Pur și simplu a crește salariul minim înseamnă a aduce aceste societăți comerciale într-o zonă de funcțion care nu mai menține niște echilibre financiare, ceea ce ar duce la reduceri de de posturi”, a declarat Ilie Bolojan.

În acest context tensionat, ședința coaliției de miercuri devine un test major pentru stabilitatea guvernării și pentru capacitatea liderilor de a evita o ruptură cu efecte greu de anticipat.