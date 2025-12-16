Bolojan, despre salariile din spitale: Managerii sunt într-o zonă de confort. Rămâne o sumă infimă pentru pacienți

Salariile din sistemul sanitar sunt, potrivit premierului Ilie Bolojan, disproporționate în raport cu activitatea prestată de personalul medical în unele spitale. Într-un interviu acordat într-un podcast realizat de Andi Moisescu, șeful Executivului a explicat că 95% din banii primiți de la Casa de Asigurări se duc pe lefuri, iar o sumă infimă rămâne pentru medicamente, analize, curățenie și consumabile.

Premierul a explicat că unele spitale nu mai funcționează în interesul pacienților, așa cum ar fi normal conform definiției acestora, ci sunt organizate în principal pentru a acoperi cheltuielile cu salariile personalului.

„Gândiți-vă că avem spitale în România în care 95% din banii care îi primești de la Casa de sănătate se duc pe salarii. Le rămâne o sumă infimă pentru pacienți, pentru medicamente, pentru curățenie, pentru analize, pentru tot ce înseamnă consumabilele, pentru aparate”, a spus premierul.

Mai mult, șeful Executivului a explicat că în sistem există salarii nejustificat de mari.

„Înseamnă că acel spital nu există pentru pacienți, așa cum este definiția. Există pentru că oamenii de acolo își iau niște salarii care uneori sunt disproporționate total cu ceea ce fac”, a declarat Bolojan.

Premierul a subliniat că problema nu ține doar de personal, ci de modul în care sunt finanțate spitalele. El a precizat că reforma trebuie să fie bazată pe un mecanism clar, axat pe calitatea serviciilor medicale și pe rezultate.

„Greșeala este că n-am stabilit niște reguli fără echivoc în care să spunem cât se poate de clar: banii la un spital se duc după numărul de cazuri pe care le-ai rezolvat”, a afirmat el.

În aceeași linie, Bolojan a criticat finanțarea bazată pe capacitatea administrativă sau pe structuri fixe, considerând că aceasta afectează negativ calitatea actului medical efectiv.

„Îți plătim serviciile, nu îți plătim numărul de paturi, nu îți plătim transferul salarial pentru angajați”, a spus premierul.

Potrivit premierului Bolojan, atâta timp cât spitalele primesc finanțare fără legătură cu rezultatele obținute, managerii nu au niciun motiv să îmbunătățească actul medical.

„Cât timp managerii de spital vor primi bani de salarii fără să fie legat acest lucru de performanța lor, vor sta într-o zonă de confort. De ce s-ar schimba dacă sunt confortabile și lucrurile merg mai departe? Nici noi nu ne-am face asta”, a mai spus premierul.

Potrivit premierului, reforma nu trebuie să rămână doar la nivel de vorbe, ci trebuie să schimbe stimulentele din sistem, astfel încât resursele să fie direcționate către pacient și către creșterea calității serviciilor.

„Și atunci trebuie scoși din zona de confort. Asta ca să avem o economie reală. Și cine ar putea să facă asta? Din nou sunt acțiuni care se fac pe linie guvernamentală, că ne place, că nu ne place”, a spus Bolojan.

Premierul a subliniat că eficiența spitalelor depinde de stabilitatea deciziilor politice și de capacitatea miniștrilor de a impune reguli coerente într-un sistem considerat rezistent la schimbare.

„E foarte important cine este ministru, care este atitudinea lui, are stabilitate, n-are stabilitate, are o masă critică politică care să îi susțină deciziile. Există un sprijin instituțional”, a arătat el.

La finalul discursului despre sănătate, Bolojan a afirmat că, fără reguli clare și previzibile, orice instituție publică ajunge să funcționeze în interes propriu, nu al beneficiarilor, iar consecința este scăderea calității și a încrederii. În cazul spitalelor, premierul a subliniat că finanțarea trebuie să fie legată de rezultatele obținute, pentru ca banii publici să nu fie consumați în mare parte de salarii, în detrimentul pacienților.