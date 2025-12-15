Prima zi de concediu medical, neplătită. Măsura pregătită de CNAS

Șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, a declarat că instituția caută măsuri pentru a limita numărul concediilor medicale acordate persoanelor care nu au nevoie reală de acestea. Una dintre propuneri vizează chiar retragerea dreptului de liberă practică pentru medicii care prescriu concedii medicale abuzive.

„Numărul de concedii medicale a început să scadă, iar la nivelul CNAS un grup de lucru caută măsuri pentru a reduce concediile medicale acordate celor care nu au cu adevărat nevoie. Una dintre măsuri ar putea fi chiar retragerea dreptului de liberă practică pentru medic. Lucrul acesta trebuie corectat pe termen lung, pentru că aici s-a intervenit cu bani de la bugetul de stat, adică din contribuțiile celor care muncesc pentru cei care au nevoie de aceste concedii”, a explicat Moldovan, la Digi 24.

Șeful CNAS a mai spus că, în trecut, în perioadele de „punți” între zilele libere, numărul concediilor medicale creștea foarte mult. Prima corecție a fost realizată în vară, iar efectele se resimt deja în această toamnă, când s-a constatat o scădere și o stabilizare a numărului de concedii medicale pe codul obișnuit de boală:

„Am constituit la CNAS un grup de lucru inter-instituțional care are un mandat clar: până la finalul acestui an să vină cu măsuri și propuneri legislative suplimentare pentru rezolvarea problemei concediilor medicale. Scopul este creșterea răspunderii la nivelul medicului, dar și a celui care solicită concediu medical – persoane sănătoase care vor doar câteva zile libere”.

Una dintre soluțiile discutate de grupul de lucru este ca prima zi de concediu medical să fie neplătită.

Trebuie să eliminăm acest aspect pentru că nu facem decât să furăm bani de la cei care contribuie. Este o propunere care funcționează și în alte țări. De asemenea, se analizează retragerea dreptului de liberă practică pentru medicul care prescrie concediu medical, știind că pacientul nu are nevoie. Sunt lucruri radicale, dar această problemă serioasă nu poate fi rezolvată altfel, a mai declarat președintele CNAS.

Moldovan a precizat că măsurile nu vizează „detectarea” pacienților, ci situațiile în care atât pacientul, cât și medicul știu că solicitarea concediului este nejustificată. „Lucrul acesta îl cunoaște orice medic. Sunt medic, știu când pacientul din fața mea este bolnav și are nevoie de concediu medical. Poate există situații excepționale când medicul nu își poate da seama, dar acestea sunt foarte rare. Scopul acestor măsuri este responsabilizarea celor implicați, nu să facem pe detectivii”, a conchis Moldovan.