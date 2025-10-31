Medicii care răspândesc informații false pot rămâne fără dreptul de a profesa. Proiect de lege

Un proiect de lege depus în Parlament, semnat de aproape 60 de parlamentari din PSD, USR și AUR, prevede retragerea dreptului de liberă practică pentru medicii care răspândesc în spațiul public informații false sau neconforme cu dovezile științifice recunoscute, „ce pot pune în pericol sănătatea publică”.

Conform propunerii legislative, cadrele medicale care comit o astfel de abatere pentru prima dată vor fi sancționate cu interdicția de a profesa sau de a desfășura anumite activități medicale pentru o perioadă cuprinsă între o lună și un an.

În cazul unei recidive, pedeapsa ar putea ajunge la „retragerea calității de membru al Colegiului Medicilor”, ceea ce înseamnă automat pierderea dreptului de a practica medicina.

Proiectul este inițiat de senatorii Adrian Streinu-Cercel și Eugen Remus Negoi (PSD), alături de Adrian Wiener (USR), fiind susținut de aproape 60 de parlamentari, majoritatea din PSD și USR, dar și de trei senatori AUR.

În expunerea de motive, semnatarii atrag atenția că „în ultimii ani, s-a constatat o creştere alarmantă a cazurilor în care unii medici, beneficiind de autoritatea şi credibilitatea conferite de statutul lor profesional, au răspândit informaţii false sau înşelătoare privind sănătatea, tratamentele medicale sau măsurile de prevenţie, informaţii care contravin dovezilor ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi internaţional”.

Potrivit documentului, acest tip de comportament „a avut efecte negative importante asupra sănătăţii publice, manifestate prin scăderea ratei vaccinării, adoptarea unor tratamente ineficiente sau chiar periculoase, precum şi prin diminuarea încrederii cetăţenilor în actul medical şi în recomandările profesioniştilor din domeniu”.

Inițiatorii mai afirmă că astfel de practici subminează prestigiul corpului medical și pot compromite eforturile de sănătate publică, concluzionând că „medicul «antivaccinist» aduce prejudicii majore actului medical şi imaginii breslei”.

Proiectul de lege urmează să intre în procedura de dezbatere în Parlament, unde va fi analizat mai întâi de comisiile de specialitate înainte de votul final.