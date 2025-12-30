Criza de personal, „rezolvată” de Guvern. România va primi 90.000 de lucrători străini în 2026

Guvernul a stabilit pentru 2026 un contingent de 90.000 de muncitori străini pentru piața muncii din România, în încercarea de a acoperi deficitul de personal din mai multe domenii. Decizia survine pe fondul locurilor de muncă vacante raportate de angajatori și a cererii ridicate pentru avize de angajare a cetățenilor din străinătate.

Potrivit Ministerului Muncii, principalele sectoare afectate de lipsa de personal sunt: curierii (26.275 posturi), manipulantul de mărfuri (20.912), muncitorii necalificați în demolări și lucrări de zidărie, faianță, gresie sau parchet (20.484), muncitorii în construcția de clădiri (17.799), lucrătorii comerciali (16.246), șoferii de autoturisme și camionete (12.237), ajutoarele de bucătar (12.077), conducătorii auto pentru transport rutier de mărfuri (11.135), muncitorii necalificați în tăierea materialelor de construcții (10.878) și agenții de securitate (10.438).

Până la 30 septembrie 2025, IGI a eliberat 83.914 avize de angajare sau detașare pentru lucrători străini, în timp ce alte 7.418 solicitări erau în curs de soluționare.

„Prin comparaţie, în 2024 au fost emise 105.977 avize de angajare/detaşare. În aceeaşi perioadă de referinţă, au fost eliberate 61.954 permise de şedere temporară în scop de angajare şi 156 de permise de şedere în scop de detaşare, faţă de 110.365, respectiv 339 în anul 2024”, arată Ministerul Muncii.

Datele Ministerului Afacerilor Externe arată că, până pe 26 septembrie 2025, au fost acordate 42.544 de vize pentru angajarea cetățenilor străini în România, în timp ce 9.851 de cereri pentru vize de lungă ședere în scop de muncă sau detașare au fost respinse. Alte 272 de vize au fost anulate sau revocate, iar 4.648 de cereri erau încă în curs de soluționare.

Conform Inspecției Muncii, între 1 ianuarie și 25 septembrie 2025, au fost încheiate 73.213 contracte individuale de muncă (CIM) noi pentru salariați din afara Uniunii Europene. În 2024, numărultotal de CIM noi a fost de 98.966.

Contingentul anual de lucrători străini este stabilit prin hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, ori de câte ori situația o impune.

În 2025, Nepal a condus topul țărilor care au furnizat forță de muncă străină în România, cu 18.772 de muncitori. La o distanță considerabilă s-a situat Sri Lanka, cu 6.295 de lucrători, urmată de India, care a trimis 3.445 de angajați în țară în acel an.

Comisarul-șef Daniel Titirigi, director al Direcției Migrație din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, a prezentat date despre primele zece țări care furnizează forță de muncă în România.

