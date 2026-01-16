Cât va dura iarna în România. Meteorologii anunță cea mai lungă perioadă de frig din ultimii ani

Sezonul rece nu dă semne că s-ar retrage prea curând din România. Estimările realizate de AccuWeather arată că iarna se va prelungi mult peste limitele obișnuite, cu episoade de ninsoare prognozate inclusiv în lunile de primăvară. Conform estimărilor, zăpada ar putea reveni atât în martie, cât și în aprilie, confirmând caracterul tot mai imprevizibil al vremii din ultimii ani.

Spre deosebire de sezoanele precedente, când iarna își făcea simțită prezența mai târziu sau chiar spre începutul primăverii, de această dată ninsorile au apărut devreme și au persistat. Primele săptămâni din 2026 au adus episoade succesive de ninsoare, temperaturi scăzute și un peisaj autentic de iarnă, apreciat de iubitorii sporturilor de sezon, dar dificil pentru autorități și participanții la trafic.

Zonele montane beneficiază de un strat consistent de zăpadă, care menține condiții foarte bune pe pârtii pentru o perioadă mai lungă decât în mod normal. În contrast, în marile orașe, prelungirea iernii presupune cheltuieli suplimentare pentru deszăpezire și un nivel crescut de disconfort pentru șoferi și pietoni.

Estimările realizate de AccuWeather indică faptul că ninsorile nu se vor opri odată cu venirea primăverii calendaristice. Pentru București sunt prognozate episoade de ninsoare în mai multe zile din luna martie — 2, 3, 8, 15 și 16 — dar și pe 13 aprilie.

Din punct de vedere termic, martie va începe cu o ușoară creștere a temperaturilor. Valorile maxime ar putea ajunge izolat la 16–17 grade Celsius, însă, în cele mai multe zile, se vor situa între 8 și 13 grade. Nopțile vor rămâne reci, favorizând apariția brumei și a înghețului, mai ales în zonele joase.

În luna aprilie, vremea va deveni ceva mai blândă, cu maxime care pot urca până la 18 grade Celsius. Cu toate acestea, media temperaturilor va rămâne relativ scăzută pentru a doua lună de primăvară, cu valori de aproximativ 13–14 grade la nivel național.

În vestul țării, temperaturile se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă, în timp ce în restul regiunilor vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea, iar în Moldova, local, și pe parcursul zilei. Cerul va fi variabil, cu înnorări seara și noaptea în est și sud-est, unde pe alocuri vor apărea fulguieli trecătoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului și izolat în sud-est, unde rafalele pot atinge 40–60 km/h, accentuând senzația de frig. Temperaturile maxime se vor încadra între -14 și 3 grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în nordul și estul Moldovei, iar minimele vor coborî între -18 și -4 grade. Izolat se va semnala ceață, asociată cu depuneri de chiciură.

În București, vremea va fi deosebit de rece, cu ger dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, cu înnorări în a doua parte a intervalului, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi cuprinsă între -3 și -2 grade, iar minima va coborî în jurul valorii de -10 grade.