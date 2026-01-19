Prognoza meteo, 19 ianuarie. Fulguieli izolate și ger persistent. Iarna nu dă semne de retragere

Vremea va rămâne deosebit de rece la nivel național, cu ger accentuat în special dimineața și seara, în majoritatea zonelor, potrivit ANM. În nordul Moldovei și local în Transilvania, temperaturile scăzute se vor menține și pe parcursul zilei.

Cerul va fi mai mult senin în zonele montane și în dealurile subcarpatice, în timp ce în regiunile joase se va semnala local nebulozitate joasă, iar izolat va apărea ceața, asociată cu depuneri de chiciură.

La începutul intervalului, în sudul țării, vor fi posibile izolat și trecător fulguieli, fără acumulări semnificative. Vântul va sufla în general slab și moderat, cu unele intensificări temporare în sudul Banatului și, pe parcursul zilei, pe arii restrânse din sud-est.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între minus 10 și 0 grade, iar cele minime se vor situa între -20 și -5 grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în Transilvania.

În București, vremea se va menține deosebit de rece, cu ger dimineața și seara. Pe parcursul zilei, cerul va fi mai mult noros, urmând ca spre seară să se degajeze treptat.

Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări notabile, iar temperatura maximă va atinge în jur de minus 5 grade, în timp ce minima nopții va fi cuprinsă între minus 12 și minus 10 grade.

Gerul va persista în următoarele săptămâni

Un nou episod de instabilitate a vortexului polar este deja în desfășurare, iar specialiștii avertizează că spre finalul lunii ianuarie și începutul lunii februarie ar putea urma un eveniment și mai puternic. Analizele realizate de Severe Weather arată că modelele meteorologice avansate indică o reconfigurare amplă a câmpurilor de presiune la nivelul întregii emisfere nordice.

Această evoluție va favoriza pătrunderea celei mai reci mase de aer din actualul sezon peste Statele Unite și Canada, în timp ce Europa se confruntă deja cu un val de frig care ar putea persista cel puțin până la începutul lunii februarie, semn că episoadele de iarnă severă sunt departe de final.

În intervalul 19–26 ianuarie, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cu temperaturi situate sub mediile climatologice la nivel național. Frigul va fi mai accentuat în nordul țării, unde valorile termice scăzute se vor menține constant și vor crea un disconfort termic ridicat.

Pe lângă temperaturile reduse, cantitățile de precipitații vor fi sub nivelul normal în cea mai mare parte a teritoriului, iar deficitul pluviometric se va menține și spre finalul lunii ianuarie. În nord-estul României, frigul va rămâne dominant, accentuând senzația de iarnă aspră.

Primele zile ale lunii februarie nu vor aduce schimbări notabile din punct de vedere termic, valorile de temperatură urmând să se mențină sub mediile multianuale. Precipitațiile se vor situa, în general, în jurul normalului perioadei, însă frigul va continua să fie principala caracteristică a vremii la început de lună.