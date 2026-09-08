Un bărbat a fost găsit mort, marți seară, în apele Crișului Repede, în municipiul Oradea. Acesta plutea în derivă când a fost observat de un trecător, care a alertat autoritățile. Echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului și au reușit să îl aducă la mal în aproximativ 10 minute, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Incidentul s-a produs marți seară, în jurul orei 19:30, în municipiul Oradea. Un trecător a văzut un bărbat plutind în apele Crișului Repede și a sunat imediat la numărul de urgență.

La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție, pentru ca victima să poată fi scoasă cât mai repede din apă.

Pentru operațiunea de salvare au fost mobilizate două echipaje de pompieri militari din cadrul Detașamentului 1 Oradea. Unul dintre acestea era specializat în căutare-salvare din mediul acvatic, iar celălalt era pregătit pentru intervenții în ape repezi.

La intervenție au participat și echipajul de Terapie Intensivă Mobilă al SMURD Oradea, precum și motocicliștii SMURD.

Salvatorii au reușit să-l scoată pe bărbat din apă în aproximativ 10 minute de la momentul în care autoritățile au fost alertate.

Medicii au început manevrele necesare, însă, în ciuda eforturilor depuse de echipajele de intervenție, bărbatul nu a mai putut fi salvat și a fost declarat decedat.

Incidentul are loc după ce, la finalul lunii august, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor anunța o creștere bruscă a nivelului mai multor ape curgătoare, printre acestea aflându-se și Crișul Repede.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care bărbatul a ajuns în apă și cauza decesului.