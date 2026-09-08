Social

Bărbat găsit mort în apele Crișului Repede. Un trecător a dat alarma

Bărbat găsit mort în apele Crișului Repede. Un trecător a dat alarmaCrisul Repede. Sursa foto: Wikipedia
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un bărbat a fost găsit mort, marți seară, în apele Crișului Repede, în municipiul Oradea. Acesta plutea în derivă când a fost observat de un trecător, care a alertat autoritățile. Echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului și au reușit să îl aducă la mal în aproximativ 10 minute, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Trecătorul a observat trupul care plutea pe Crișul Repede

Incidentul s-a produs marți seară, în jurul orei 19:30, în municipiul Oradea. Un trecător a văzut un bărbat plutind în apele Crișului Repede și a sunat imediat la numărul de urgență.

La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție, pentru ca victima să poată fi scoasă cât mai repede din apă.

Pompierii au intervenit cu echipaje specializate

Pentru operațiunea de salvare au fost mobilizate două echipaje de pompieri militari din cadrul Detașamentului 1 Oradea. Unul dintre acestea era specializat în căutare-salvare din mediul acvatic, iar celălalt era pregătit pentru intervenții în ape repezi.

La intervenție au participat și echipajul de Terapie Intensivă Mobilă al SMURD Oradea, precum și motocicliștii SMURD.

SMURD

SMURD. Sursa foto: dreamstime.com

Salvatorii au ajuns la mal cu bărbatul în aproximativ 10 minute

Salvatorii au reușit să-l scoată pe bărbat din apă în aproximativ 10 minute de la momentul în care autoritățile au fost alertate.

Medicii au început manevrele necesare, însă, în ciuda eforturilor depuse de echipajele de intervenție, bărbatul nu a mai putut fi salvat și a fost declarat decedat.

Nivelul Crișului Repede a crescut la finalul lunii august

Incidentul are loc după ce, la finalul lunii august, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor anunța o creștere bruscă a nivelului mai multor ape curgătoare, printre acestea aflându-se și Crișul Repede.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care bărbatul a ajuns în apă și cauza decesului.

Stiri calde

11:14 - Putin, tot mai izolat de realitatea din Rusia. O nouă mobilizare, panică în țară

11:13 - Fragment de dronă, găsit pe plaja de la Corbu

11:09 - Provocarea lui Cristian Chivu în Liga Campionilor: analiza cotelor lui Inter Milano după înfrângerea cu Real Madrid

11:01 - Șeful CJ Vaslui, audiat la DNA. Ce legătură are întâlnirea din 2025 cu dosarul lui Fănel Bogos

10:49 - Celebrul cântăreț Giorgos Mazonakis a murit la 54 de ani. O clinică din Atena, anchetată

10:39 - Ce dezvăluie Guvernul de la Chișinău despre avionul lui Zelenski și alerta de dronă

HAI România!

Sarmiza Andronic, nemulțumită de purtătorii de cuvânt

Sarmiza Andronic, nemulțumită de purtătorii de cuvânt

Sarmiza Andronic, avertisment despre comunicarea politicienilor: Nu comunicăm, vorbim

Sarmiza Andronic, avertisment despre comunicarea politicienilor: Nu comunicăm, vorbim

Calculul secret al lui Lavrov

Calculul secret al lui Lavrov

Proiecte speciale