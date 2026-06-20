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România urcă în clasamentul destinațiilor europene accesibile pentru turiști. Ce loc ocupă Bulgaria

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România urcă în clasamentul destinațiilor europene accesibile pentru turiști. Ce loc ocupă BulgariaLitoralul românesc în perioada comunistă. Sursa foto: Costi Busuioceanu photography
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Din cuprinsul articolului

România se află printre statele europene în care turiștii pot beneficia de un nivel mai ridicat al puterii de cumpărare comparativ cu multe destinații din vestul continentului, potrivit unei analize realizate de Bank Austria privind costurile vacanțelor în Europa. Clasamentul arată cât de mult pot cumpăra turiștii cu 100 de euro în diferite țări europene, luând ca punct de referință nivelul prețurilor din Austria.

România, printre țările cu prețuri avantajoase pentru turiști

Datele analizei arată că aceeași sumă de bani oferă în România o putere de cumpărare cu aproximativ 40% mai mare decât în Austria. Cu alte cuvinte, turiștii pot cumpăra mai multe produse și servicii pentru același buget comparativ cu ceea ce ar putea achiziționa în statul austriac.

Potrivit calculelor făcute de experți, singura țară din regiune care depășește România este Bulgaria, unde 100 de euro oferă o putere de cumpărare cu aproximativ 70% mai mare decât în Austria.

România se află astfel înaintea unor destinații turistice populare din Europa Centrală și de Sud-Est, precum Grecia, Polonia, Slovacia, Slovenia sau Cipru.

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Cipru

Cipru. Sursă foto: Pixabay

Portugalia și Spania, printre opțiunile avantajoase din vestul Europei

În cazul destinațiilor turistice din Europa Occidentală, Portugalia se remarcă printr-un raport favorabil între costuri și servicii. Analiza indică faptul că turiștii beneficiază acolo de o putere de cumpărare cu aproximativ o treime mai mare decât în Austria.

Spania, Ungaria și Turcia se numără, de asemenea, printre țările în care aceeași sumă de bani permite achiziționarea unui volum mai mare de bunuri și servicii, avantajul fiind estimat la aproximativ 25%.

Pe de altă parte, Italia și Croația au niveluri de preț apropiate de cele din Austria, în timp ce Franța și Germania se situează la valori similare.

Elveția, considerată una dintre cele mai costisitoare destinații pentru turiști

La capătul opus al clasamentului se află Elveția, unde costurile pentru turiști continuă să fie printre cele mai ridicate din Europa. Potrivit studiului, puterea de cumpărare a unei sume de 100 de euro este considerabil mai redusă comparativ cu Austria.

Și Statele Unite se mențin printre destinațiile mai scumpe pentru vizitatorii europeni, deși diferențele de preț s-au diminuat în ultimul an.

Diferențele de preț, influențate de mai mulți factori economici

Specialiștii arată că nivelul costurilor din fiecare țară este influențat de factori precum inflația, salariile, taxele și evoluția cursurilor valutare. Aceste elemente contribuie la diferențele de putere de cumpărare observate între destinațiile turistice.

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