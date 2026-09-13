O navă de pasageri care transporta 241 de persoane a dispărut de pe radar în Marea Java, în largul Indoneziei. Autoritățile au declanșat duminică o amplă operațiune de căutare, după ce au pierdut contactul cu vasul „Virgo Transport 8”, care se deplasa din Java de Est spre Kalimantanul de Sud, pe insula Borneo, potrivit CNN.

Biroul de Căutare și Salvare din Banjarmasin, capitala provinciei Kalimantanul de Sud, a fost sesizat cu privire la o defecțiune a sistemului de comunicații al navei. Vasul plecase din Surabaya, al doilea oraș ca mărime din Indonezia, și se îndrepta spre Banjarmasin.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile locale, ultima poziție cunoscută a navei se afla în Marea Java, la aproximativ 148 de kilometri de un debarcader din Banjarmasin. Lista oficială de pasageri indică faptul că la bord se aflau 241 de persoane.

Arianto Ardi, șeful operațiunilor agenției de salvare din Banjarmasin, a confirmat că legătura cu nava a fost întreruptă. Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru a localiza vasul și pentru a verifica situația persoanelor aflate la bord.

„Am stabilit un punct de comandă operațională la Trisakti”, a declarat Arianto.

Operațiunea se desfășoară în condiții meteorologice nefavorabile, ceea ce poate îngreuna căutările și intervenția echipelor de salvare

Până la momentul transmiterii informațiilor, nu exista un bilanț oficial privind eventualele victime. Unele surse au relatat despre un posibil deces și despre peste 100 de persoane dispărute, în timp ce alte informații indicau că aproximativ 100 de persoane ar fi fost recuperate.

Autoritățile continuă operațiunile pentru stabilirea poziției navei și clarificarea situației pasagerilor.