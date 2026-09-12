Cel puțin 26 de copii au murit în urma unui incendiu izbucnit la o școală din RD Congo. Primele concluzii ale anchetatorilor
- Mădălina Sfrijan
- 12 septembrie 2026, 10:30
Un incendiu izbucnit în apropierea unei școli din Bukavu, în estul Republicii Democrate Congo, a provocat panică printre elevi și a dus la o busculadă mortală. Cel puțin 26 de copii și-au pierdut viața, potrivit UNICEF.
Incendiu în timpul orelor de curs, în RD Congo. Cel puțin 26 de copii au murit
Focul, a cărui cauză nu este cunoscută deocamdată, a izbucnit joi dimineață, în jurul orei 09:00, în timp ce elevii se aflau la cursuri. Flăcările au provocat panică, iar copiii au încercat să fugă din zona afectată.
În busculada care a urmat, mai mulți elevi au murit prin asfixiere. UNICEF a anunțat vineri că bilanțul tragediei este de „cel puţin 26 de copii”.
Bukavu se află sub controlul grupării M23
Bukavu este capitala provinciei Kivu de Sud și se află în estul Republicii Democrate Congo. Orașul a ajuns sub controlul grupării armate M23 în februarie 2025, după ofensiva acesteia în regiune.
M23, grupare susținută de Rwanda, controlează suprafețe importante din estul țării și a instalat o administrație paralelă în teritoriile ocupate.
Incendiile afectează frecvent orașul
Așezat pe malul lacului Kivu, Bukavu este cunoscut pentru numeroasele sale construcții din lemn, ceea ce favorizează propagarea rapidă a incendiilor.
Heartbreaking fire incidents occurred today in Bukavu, DR Congo 🇨🇩 which ended the lives of 25 children in school. This is sad 💔 https://t.co/rldagVqqps
— Typical African (@Joe__Bassey) September 10, 2026
Tragedia de joi a provocat o puternică emoție în întreaga țară, afectată de conflictul dintre autoritățile de la Kinshasa și gruparea M23.
M23 a anunțat trei zile de doliu
Gruparea M23 a anunțat vineri o „perioadă de trei zile de doliu naţional” și a deschis o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs tragedia.
Potrivit aceleiași comunicări, bilanțul este de 26 de victime, „inclusiv 20 de fete şi şase băieţi”.
O ceremonie de înmormântare a victimelor urma să aibă loc sâmbătă, la Bukavu, în prezența unor oficiali ai M23.
Un alt incendiu a ucis copii în 2025
Bukavu s-a confruntat cu o tragedie similară în octombrie 2025. Atunci, un incendiu a provocat moartea a 14 persoane, dintre care 12 copii.