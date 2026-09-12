Un incendiu izbucnit în apropierea unei școli din Bukavu, în estul Republicii Democrate Congo, a provocat panică printre elevi și a dus la o busculadă mortală. Cel puțin 26 de copii și-au pierdut viața, potrivit UNICEF.

Focul, a cărui cauză nu este cunoscută deocamdată, a izbucnit joi dimineață, în jurul orei 09:00, în timp ce elevii se aflau la cursuri. Flăcările au provocat panică, iar copiii au încercat să fugă din zona afectată.

În busculada care a urmat, mai mulți elevi au murit prin asfixiere. UNICEF a anunțat vineri că bilanțul tragediei este de „cel puţin 26 de copii”.

Bukavu este capitala provinciei Kivu de Sud și se află în estul Republicii Democrate Congo. Orașul a ajuns sub controlul grupării armate M23 în februarie 2025, după ofensiva acesteia în regiune.

M23, grupare susținută de Rwanda, controlează suprafețe importante din estul țării și a instalat o administrație paralelă în teritoriile ocupate.

Așezat pe malul lacului Kivu, Bukavu este cunoscut pentru numeroasele sale construcții din lemn, ceea ce favorizează propagarea rapidă a incendiilor.

Heartbreaking fire incidents occurred today in Bukavu, DR Congo 🇨🇩 which ended the lives of 25 children in school. This is sad 💔 https://t.co/rldagVqqps — Typical African (@Joe__Bassey) September 10, 2026

Tragedia de joi a provocat o puternică emoție în întreaga țară, afectată de conflictul dintre autoritățile de la Kinshasa și gruparea M23.

Gruparea M23 a anunțat vineri o „perioadă de trei zile de doliu naţional” și a deschis o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

Potrivit aceleiași comunicări, bilanțul este de 26 de victime, „inclusiv 20 de fete şi şase băieţi”.

O ceremonie de înmormântare a victimelor urma să aibă loc sâmbătă, la Bukavu, în prezența unor oficiali ai M23.

Un alt incendiu a ucis copii în 2025

Bukavu s-a confruntat cu o tragedie similară în octombrie 2025. Atunci, un incendiu a provocat moartea a 14 persoane, dintre care 12 copii.