Jurnalistul Dan Andronic susține că documentele asociate Ordinului de Malta și găsite în vila lui Călin Georgescu ar avea o explicație diferită de cea vehiculată până acum. Potrivit acestuia, legitimația nu ar fi un fals realizat după un document autentic, ci ar proveni de la o organizație care s-ar prezenta drept continuatoare a unui ordin cavaleresc. Jurnalistul pornește de la diferența dintre denumirea înscrisă pe documentul lui Călin Georgescu și numele Ordinului Suveran Militar de Malta și afirmă că această distincție ar indica originea actului.

„Călin Georgescu nu e falsificator, e doar clientul unei șarlatanii istorice Toată lumea a sărit pe Călin Georgescu, acuzându-l că a falsificat documente și legitimații ale Ordinului Suveran de Malta. S-au scris râuri de cerneală despre cum „suveranistul” avea, în vila de la Mogoșoaia, un pașaport diplomatic al celei mai exclusiviste structuri catolice din lume. Realitatea este însă mult mai savuroasă și, în același timp, mult mai penibilă”, susține Dan Andronic într-o postare publicată pe Facebook

Jurnalistul susține că legitimația găsită la Călin Georgescu nu ar fi o reproducere falsificată a unui document emis de Ordinul Suveran Militar de Malta, ci un act eliberat de o structură diferită.

„Așa cum arată detaliile istorice, confirmate și de lucrările lui Horia Nestorescu-Bălcești, un istoric de calibru care a cartografiat și reglementat labirintul ordinelor cavalerești și masonice, legitimația găsită la Georgescu nu este un fals după un act real. Este un act „real” emis de o organizație complet falsă”, a scris Dan Andronic pe Facebook.

În continuare, jurnalistul atrage atenția asupra numelui organizației înscris pe document și îl compară cu denumirea Ordinului Suveran Militar de Malta.

„Concret, pe legitimația lui Georgescu scrie „Sovereign Order Hospitalliers of Saint John of Jerusalem O.S.J.”. Aici e cheia. Adevăratul Ordin Suveran Militar de Malta (SMOM), cel cu sediul la Roma, care are ambasade și observatori la ONU, se numește "Sovereign Military Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem, of Rhodes and of Malta".”

Potrivit variantei prezentate de Dan Andronic, documentul lui Călin Georgescu ar proveni din Statele Unite și ar avea legătură cu mai multe organizații desprinse din așa-numitul „grup Pichel” din Shickshinny, Pennsylvania.

„Din SUA, dintr-o rețea de „ordine mimate” mai exact familia ordinelor ioanite desprinse din celebrul „grup Pichel” de la Shickshinny, Pennsylvania.”

Andronic susține că organizația ar fi fost fondată în prima jumătate a secolului XX de Charles Pichel, cunoscut și drept „Baron de Thourot”, și că aceasta și-ar fi construit legitimitatea în jurul unor documente despre care afirmă că s-ar fi dovedit ulterior false. Jurnalistul afirmă că, în timp, organizația s-ar fi divizat în mai multe ramuri, iar unele dintre acestea ar fi început să ofere diferite titluri și documente.

„Cu timpul, din cauza luptelor pentru putere și ciolan, gruparea s-a scindat în mai multe ramuri. Afacerea a devenit una extrem de profitabilă: vânzarea de titluri de noblețe, legitimații cu crucea malteză, grade de „mare prior” și false „pașapoarte diplomatice” către naivii cu bani. Documente care juridic au valoarea unui abonament la sala de înot.”

Pornind de la această variantă, Dan Andronic consideră că situația lui Călin Georgescu ar trebui privită mai degrabă prin prisma provenienței documentelor decât ca o presupusă falsificare realizată de acesta. Jurnalistul formulează concluzia postării în termeni ironici și susține că Georgescu ar fi ajuns el însuși clientul unei asemenea organizații.

„Ironia supremă a politicii românești este aceasta: liderul suveraniștilor, cel care le promitea românilor o ieșire din „matrice” și suveranitate absolută, a fost la rândul său victima unei francize americane de șarlatani.”

În final, jurnalistul merge mai departe și susține că documentul ar fi fost cumpărat și ulterior folosit de Călin Georgescu pentru a crea aparența unei poziții importante.

„Georgescu nu a spart serverele Vaticanului. A cumpărat un plastic de la moștenitorii grupului Shickshinny, pe care mai apoi l-a fluturat prin România pentru a deschide uși, a lua ochii și a extrage milioane de la afaceriști care credeau că stau de vorbă cu elita mondială.”