Economie

Reducerea accizei la motorină se menține până la finalul lunii septembrie

Reducerea accizei la motorină se menține până la finalul lunii septembrieSursa foto: bankspower.com
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Ministerul Finanțelor a anunțat marți că reducerea de 25% a accizei la motorină standard va fi menținută și în perioada 16-30 septembrie 2026.

Reducerea accizei la motorină se menține

Măsura vine în contextul presiunilor continue de pe piața carburanților și reprezintă o continuare a intervenției aplicate în prima jumătate a lunii.

Potrivit unui comunicat al instituției, decizia a fost luată în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026.

„Măsura continuă intervenția aplicată în prima jumătate a lunii septembrie, când reducerea accizei a fost, de asemenea, de 25%, și reflectă menținerea presiunilor pe piața carburanților. Mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă, cu scopul de a limita efectele acestora asupra populației și economiei”, a transmis Ministerul Finanțelor.

Reducere de 25% a accizei la motorină

Reducerea de 25% a accizei la motorină înseamnă o diminuare cu 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonă.

Astfel, în intervalul 16–30 septembrie 2026, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard va rămâne de 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă. În luna august, acciza fusese redusă cu 20%.

benzina

Prețul carburanților. Sursa foto: Dreamstime.com

Analiza pentru a doua jumătate a lunii septembrie arată o creștere a cotațiilor Platts pentru motorină (VPM) de 51,19%, în timp ce prețul mediu la pompă al motorinei standard a crescut cu 27,47%.

Măsura vizează limitarea impactului carburanților asupra economiei

Măsura anunțată de Ministerul Finanțelor de reducere a accizei la motorină are ca obiectiv limitarea impactului creșterii prețurilor la carburanți asupra economiei, în special în domeniile transport și logistică, unde costul motorinei influențează prețurile bunurilor de consum. Conform legii, nivelul reducerii este reevaluat la fiecare două săptămâni.

În ceea ce privește prețurile de la pompă, conform platformei Monitorul Prețurilor, cel mai mic preț la motorina standard era de 10,49 lei/litru (Socar), în timp ce la Lukoil ajungea la 10,72 lei/litru. Benzina standard se apropia de pragul de 10 lei/litru, cu cele mai mici prețuri la Petrom (9,93 lei/litru).

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