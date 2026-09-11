Amenințare de la Moscova pentru o țară NATO: Va dispărea de pe harta lumii

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a lansat o nouă amenințare la adresa Lituaniei, în contextul informațiilor potrivit cărora statul baltic ar putea accepta pe teritoriul său arme nucleare ale aliaților occidentali, relatează focus.ua. Dmitri Medvedev a amenințat Lituania cu dispariția de pe harta lumii în cazul în care pe teritoriul țării ar ajunge arme nucleare occidentale. Fostul președinte și premier al Rusiei a vorbit și despre modul în care, în opinia sa, ar reacționa NATO într-un asemenea scenariu.

Declarația a fost făcută de vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, potrivit Clash Report, după apariția informației că Lituania ar fi dispusă să permită amplasarea inclusiv a armelor nucleare ale aliaților occidentali.

Dmitri Medvedev a susținut că, într-un astfel de scenariu, Rusia ar putea reacționa, iar celelalte state membre NATO nu ar interveni pentru Lituania. În declarația sa, politicianul rus a făcut referire și la Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord.

„După cum înțeleg eu, Lituania a vorbit despre posibilitatea de a deschide ușa pentru amplasarea oricărui tip de armă, inclusiv a armelor nucleare. Dacă, Dumnezeu să ne ferească, se întâmplă ceva de genul acesta și trebuie să reacționăm la acțiunile lor, nimeni nu va interveni în locul lor. Celebrul Articol 5 al Tratatului Atlanticului de Nord nu va fi aplicat. Toată lumea recunoaște acest lucru, deoarece, dacă ar fi aplicat, ar fi o catastrofă globală, planetară. Lituania va dispărea de pe harta lumii”, a spus rusul.

Afirmațiile vin pe fondul tensiunilor dintre Rusia și statele NATO și se înscriu în seria mesajelor prin care Medvedev a adus în discuție, în repetate rânduri, posibilitatea folosirii armelor nucleare.

Dmitri Medvedev este fost președinte al Federației Ruse, funcție pe care a ocupat-o între 2008 și 2012, și fost prim-ministru al țării, în perioada 2012–2020.

În prezent, acesta este vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei și președinte al partidului de guvernământ Rusia Unită. Medvedev este considerat unul dintre apropiații politici ai lui Vladimir Putin.

În perioada în care s-a aflat la Kremlin, Medvedev și-a construit imaginea unui politician preocupat de modernizarea Rusiei și asociat unor poziții mai liberale. După declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în 2022, discursul său public s-a schimbat, iar fostul președinte a devenit una dintre vocile pro-război de la Moscova.

De la începutul războiului din Ucraina, Dmitri Medvedev a făcut mai multe declarații în care a adus în discuție posibilitatea folosirii armelor nucleare. O parte importantă dintre mesajele sale au fost publicate pe Telegram și au vizat statele occidentale care sprijină Kievul.

Într-o altă declarație recentă, fostul președinte rus a vorbit despre apropierea omenirii de miezul nopții pe așa-numitul Ceas al Apocalipsei și a pus această situație pe seama acțiunilor NATO.

Medvedev a mai susținut că un atac masiv asupra teritoriului Federației Ruse sau furnizarea de arme nucleare Ucrainei de către Occident ar putea determina Moscova să răspundă cu arme nucleare.

În declarațiile sale din ultimii ani, politicianul rus a vorbit și despre posibilitatea unui al treilea război mondial și a lansat amenințări la adresa Ucrainei, dar și a unor state europene precum Germania, Finlanda, Polonia și Marea Britanie.