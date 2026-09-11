Rusia schimbă țintele atacurilor. Trei benzinării din Kiev au fost lovite în decurs de două zile în atacuri rusești cu drone propulsate cu motoare cu reacție. Loviturile de vineri dimineață au provocat moartea a cel puțin două persoane și rănirea altor 12, potrivit primarului Vitali Klitschko, iar reprezentanții companiei care deține stațiile susțin că obiectivele vizate nu au caracter militar.

Atacurile rusești asupra capitalei Ucrainei au vizat pentru prima dată mai multe benzinării, potrivit The Guardian. Trei stații de carburanți din Kiev au fost lovite în numai două zile, toate aparținând companiei de stat Ukrnafta.

Două dintre atacuri s-au produs vineri dimineață, în timp ce o altă benzinărie fusese lovită joi. Atacurile au avut loc în intervale în care străzile capitalei ucrainene erau aglomerate. Dronele folosite sunt propulsate cu motoare cu reacție, iar loviturile asupra stațiilor de carburanți vin în contextul intensificării atacurilor rusești asupra Kievului. În urma atacurilor de vineri, cel puțin două persoane au murit și alte 12 au fost rănite, potrivit datelor comunicate de primarul Kievului, Vitali Klitschko.

Una dintre benzinăriile lovite de Rusia se află în cartierul Pochaina, în partea de nord a capitalei ucrainene. Martorii au relatat că trei persoane au fost rănite în urma exploziei: administratorul unei spălătorii auto din apropiere, soția acestuia și șoferul unui autoturism care circula prin zonă în momentul atacului.

Mașina a fost grav avariată în urma exploziei și a rămas pe marginea drumului, cu geamurile sparte și urme de sânge pe scaune. Persoanele aflate în zonă au spus că au auzit două explozii. Autoritățile locale au afirmat ulterior că benzinăria fusese vizată de un atac dublu, a doua lovitură fiind lansată asupra aceleiași zone după primul atac.

Locuitorii din apropiere au vorbit despre presiunea provocată de intensificarea atacurilor asupra orașului.

„Probabil că aceasta este una dintre cele mai dificile perioade ale războiului, pentru că viața este ca un montagne russe. Simți că viața este în permanență pe muchie de cuțit”, a declarat Anastasiia Demchenko, o femeie de 30 de ani care lucrează la o companie de livrări aflată vizavi de benzinărie.

Cele trei benzinării lovite aparțin Ukrnafta, companie aflată în subordinea Naftogaz.

Sergiy Fedorenko, șeful interimar al Naftogaz, a condamnat atacurile și a respins ideea că stațiile de carburanți vizate ar putea reprezenta obiective militare. Acesta afirmă că loviturile sunt îndreptate împotriva populației civile.

„Nu există și nu poate exista niciun obiectiv militar în spatele unor astfel de atacuri. Este teroare îndreptată împotriva populației civile, împotriva oamenilor pașnici”, a declarat Fedorenko.

Cele trei atacuri au avut loc într-un interval de numai două zile și au vizat stații ale aceleiași companii de stat.

Două benzinării au fost lovite vineri dimineață, iar o alta fusese atacată cu o zi înainte. Potrivit informațiilor prezentate, este pentru prima dată când benzinăriile din Kiev sunt vizate cu drone propulsate cu motoare cu reacție.

Atacurile asupra stațiilor de carburanți au avut loc în timp ce zonele respective erau circulate, iar reprezentanții ucraineni susțin că obiectivele lovite nu aveau caracter militar.