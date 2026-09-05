Scumpirile continuă la pompă. Benzina a ajuns la un preț record

Prețurile carburanților au crescut din nou sâmbătă, după scumpirile înregistrate cu o zi înainte. Cel mai scump litru de benzina standard a ajuns la 9,79 lei, în timp ce motorina standard se vinde cu peste 10 lei pe litru în toate marile lanțuri de benzinării.

Cel mai ridicat preț pentru un litru de benzină standard este în prezent de 9,79 lei, cu aproape 10 bani peste nivelul înregistrat vineri, 4 septembrie.

La Petrom, benzina standard costă 9,73 lei pe litru, în timp ce la Mol este afișat un preț de 9,70 lei. La Lukoil, litrul se vinde cu 9,67 lei.

Vineri, cel mai mare preț pentru benzina standard fusese de 9,70 lei pe litru, nivel care reprezenta atunci cel mai recent vârf al scumpirilor. Motorina standard a trecut, în schimb, de pragul de 10 lei pe litru în toate lanțurile de benzinării.

În prezent, acciza este redusă cu 25%, măsură care are un impact de aproximativ 0,85 lei pe litru asupra prețului final.

În contextul scumpirilor, reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor le atrag atenția operatorilor economici că prețurile pot fi majorate o singură dată pe zi și numai până la ora 12.00.

Nerespectarea acestei reguli poate atrage sancțiuni, iar amenzile pornesc de la 100.000 de lei.

Reprezentanții ANPC au transmis că au aplicat deja sancțiuni în zilele precedente.

Deși România dispune de rezerve importante de petrol, carburanții au ajuns să fie printre cei mai scumpi din regiune.

Aproximativ 60% din prețul plătit la pompă este reprezentat de taxe.

În același timp, state precum Bulgaria, Ungaria, Republica Moldova și Serbia, care depind într-o măsură mai mare de importuri pentru acoperirea necesarului de carburanți, au prețuri mai mici decât România. Și Ucraina, aflată în război cu Rusia, are prețuri mai reduse la carburanți.

Diferențele față de țările din jur pot ajunge până la aproximativ 2 lei pe litrul de motorină.

Prețurile ridicate ale benzinei și motorinei au efect direct și asupra inflației. În luna iulie, rata inflației din România a ajuns la 8,2%, cea mai ridicată valoare din Uniunea Europeană.

Potrivit datelor INS, motorina era în aceeași lună cu 30,7% mai scumpă decât în perioada similară a anului trecut, iar benzina înregistra o creștere de 23,15%.

România produce anual până la 3 milioane de tone de țiței, de aproape trei ori mai mult decât Ungaria sau Serbia, dar și peste nivelurile din Bulgaria și Republica Moldova.

Cu toate acestea, nivelul ridicat al taxelor are o influență importantă asupra prețului final plătit de șoferi la pompă.