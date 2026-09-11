Dinamica războiului din Ucraina suferă o transformare radicală, iar avantajul tehnologic al Kievului este amenințat de adaptarea rapidă a forțelor ruse. Eric Schmidt, fost CEO al Google și ex-președinte al Comisiei Naționale de Securitate pentru Inteligența Artificială din SUA, avertizează că invazia rusă a devenit „cea mai mare revoluție din istoria războiului”, propulsată de inovația în domeniul dronelor militare și al inteligenței artificiale.

Într-un interviu recent acordat jurnalistului Richard Engel, Schmidt a detaliat modul în care câmpul de luptă s-a transformat într-o „zonă a morții” și de ce lunile următoare ar putea fi decisive pentru supraviețuirea Ucrainei în fața unei noi generații de arme autonome.

Imaginea clasică a războiului, cu trupe care avansează susținute de blindate, a dispărut. În prezent, de-a lungul graniței și pe linia frontului s-a format o zonă de aproximativ 60.000 de kilometri pătrați unde mișcarea tactică a devenit aproape imposibilă.

Soldații sunt blocați în tranșee. Orice ieșire este depistată în maximum trei minute de dronele de supraveghere, atrăgând un atac imediat. Războiul s-a mutat pe cer, unde dronele de atac și cele de interceptare poartă lupte constante, într-un ritm de inovație pe care Schmidt îl descrie ca fiind mai rapid decât orice a văzut în industria tehnologică.

Dacă în prima parte a conflictului Ucraina a jucat rolul unui inovator agil și rapid, în timp ce Rusia a fost „gigantul lent”, această paradigmă s-a schimbat.

O dezvoltare cu adevărat sumbră pe câmpul de luptă este modificarea dronelor iraniene Shahed. Forțele ruse au început să echipeze aceste drone cu mini-motoare cu reacție. Care sunt achiziționate din China pentru aproximativ 5.000 de dolari bucata. Rezultatul? Dronele inamice zboară acum cu viteze mult mai mari, depășind capacitatea actualelor interceptoare ucrainene.

Aceste drone modificate au demonstrat deja un nivel alarmant de precizie. Într-un atac recent asupra sediului SBU/serviciul de securitate ucrainean, o astfel de dronă a lovit exact fereastra vizată, zburând pe un traseu liniar lung. Această precizie sugerează utilizarea unei rețele tip mesh, o comunicare directă de la dronă la dronă, permițând pilotarea de la distanțe uriașe, chiar din interiorul Rusiei. Potrivit unor rapoarte menționate de Schmidt, Moscova pregătește până la 80.000 de astfel de unități până în luna decembrie.

Eric Schmidt a identificat cinci motive clare pentru care situația de pe front riscă să se deterioreze masiv.

Rusia lansează aproximativ 1.300 de rachete pe an, fiecare capabilă să distrugă nu doar o clădire, ci un întreg cvartal. Deficitul de sisteme Patriot al Ucrainei face ca aceste atacuri să fie devastatoare.

Viteza sporită dată de motoarelor cu reacție pe drone anulează sistemele de apărare existente și permite lovituri profunde în infrastructura civilă și militară.

Paractica utilizării bombelor cu planare (KAB). Lansate de avioanele rusești de dincolo de graniță, aceste bombe de până la 3.000 kg sunt ghidate prin GPS, cad silențios și nu au, în acest moment, un contra-sistem eficient de apărare.

La nivelul forței umane e anticipează că Rusia ar putea mobiliza încă 500.000 - 600.000 de soldați, mizând pe forța brută și pe avantajul numeric.

Rusia dezvoltă Rețeaua RSV/Rusevet, propriul concurent pentru sistemul Starlink, care ar putea deveni operațional anul viitor, securizând comunicațiile dintre rachete, avioane și drone.

Un alt subiect critic este implicarea Inteligenței Artificiale (AI). Deși rapoarte recente sugerează că anumite drone rusești își selectează singure țintele, cum ar fi lovirea unei stații de alimentare, Schmidt clarifică faptul că, momentan, asistăm la viziune computerizată și automatizare, nu la AI în sensul de învățare activă.

Dronele sunt programate cu baze de date vizuale pentru a recunoaște profilul unui om, al unui tanc sau al unui lansator de rachete, lovind automat atunci când sistemul video „confirmă” imaginea. Fără a mai aștepta comanda umană, o încălcare directă a legilor războiului dacă omul este complet eliminat din bucla de decizie.

Însă adevăratul pericol, avertizează fostul CEO Google, este momentul în care AI-ul real va intra în acțiune prin roiurile de drone. De ce? Oamenii nu pot pilota simultan 1.000 de drone, dar un computer poate.

Sistemele vor folosi reinforcement learning /învățare prin recompensă pentru a-și adapta tacticile în timp real, direct pe câmpul de luptă, coordonându-se între ele pentru a copleși apărarea inamică.

Concluzia lui Eric Schmidt este un semnal de alarmă pentru arhitectura de securitate occidentală. Dacă inovația la scară largă va câștiga acest război, democrațiile trebuie să intervină decisiv.

Ucraina deține curajul și expertiza testată în luptă, dar are o nevoie critică de finanțare masivă și sprijin tehnologic occidental pentru a contracara noile „valuri” de inovație militară rusă. Fără o adaptare rapidă și un transfer tehnologic eficient, fereastra de oportunitate pentru menținerea echilibrului pe front riscă să se închidă rapid.