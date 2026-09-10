Ucraina, atac incredibil în adâncul Rusiei. Putin nu mai are ce face

Ucraina revendică unele dintre cele mai îndepărtate atacuri asupra teritoriului rus de la începutul invaziei, după ce dronele sale au lovit două instalații din industria gazelor aflate în Siberia de Vest, potrivit Sky News.

Kievul anunță că aparatele au parcurs peste 3.000 de kilometri până la țintele din regiunea Iamal-Neneț, într-un nou semnal privind extinderea capacităților ucrainene de atac cu drone cu rază lungă de acțiune.

Una dintre instalațiile vizate se află în Novi Urengoi, oraș considerat capitala neoficială a industriei gazelor din Rusia. Guvernatorul regiunii, Dmitri Artiuhov, a confirmat că un atac cu drone a provocat un incendiu la o instalație industrială.

Oficialul rus nu a precizat care a fost obiectivul lovit. El a transmis însă că, potrivit informațiilor disponibile, nu au existat victime sau persoane rănite, iar autoritățile evaluează în continuare amploarea pagubelor.

Forțele speciale ucrainene au afirmat că au atacat două instalații de condensat de gaz, una în Novi Urengoi și cealaltă în districtul Purovski. Kievul nu a oferit detalii privind pagubele produse, dar a descris cele două obiective drept „cruciale pentru industria condensatului de gaz”.

Ucrainenii susțin că zona era considerată anterior sigură tocmai datorită distanței foarte mari față de linia frontului. Președintele Volodimir Zelenski a salutat operațiunea și a afirmat că este important ca Rusia să simtă efectele propriului război.

Gazprom nu a răspuns solicitării Reuters privind atacurile. Novi Urengoi se află în nordul Siberiei de Vest, într-o regiune cu unele dintre cele mai importante zăcăminte de gaze ale Rusiei. Gazprom estima în 2020 că resursele de gaze din Iamal ajungeau la 26,5 trilioane de metri cubi, echivalentul unei cantități suficiente pentru acoperirea cererii globale timp de peste șase ani.

Atacurile ucrainene au fost urmate de o serie de lovituri rusești asupra teritoriului Ucrainei.

Nouă persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite în urma atacurilor. În portul ucrainean Mîkolaiv, patru oameni au fost uciși în timpul unor atacuri aeriene care au afectat atât infrastructura civilă, cât și obiective industriale. Guvernatorul regional Heorhii Reșetilov a anunțat și 19 răniți.

În regiunea Sumî, atacurile cu drone au provocat moartea altor cinci persoane și rănirea a 24, potrivit poliției naționale ucrainene.

Și capitala Kiev a fost vizată. O dronă a lovit o benzinărie din districtul Holosiivskii, provocând un incendiu și rănirea a trei persoane. Primarul Vitali Kliciko a anunțat că incendiul a fost stins rapid.

Serhii Fedorenko, directorul interimar al Naftogaz, a declarat că drona a lovit o stație de alimentare a Ukrnafta. Potrivit acestuia, obiectivul era închis în momentul alertei aeriene, iar personalul și clienții părăsiseră zona.

Forțele aeriene ucrainene au susținut că au interceptat 128 dintre cele 149 de drone de atac lansate de Rusia în timpul nopții. În urma atacurilor au fost raportate lovituri în 13 locații.