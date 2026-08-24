Părinții care își trimit copilul în clasa pregătitoare descoperă rapid că începutul de an școlar vine la pachet cu o serie de cheltuieli. Rechizitele, ghiozdanul, hainele și, în unele cazuri, programul prelungit pot ajunge la sume consistente.

Cea mai importantă categorie de cheltuieli rămâne cea legată de rechizite. Pentru clasa pregătitoare, un buget minim pornește de la aproximativ 370–500 de lei, sumă cu care se poate achiziționa un ghiozdan simplu, un penar echipat, caiete, carioci, creioane colorate, lipici, foarfecă și un bloc de desen.

Varianta medie, cu produse de calitate mai bună, urcă spre 600–900 de lei, în timp ce opțiunile premium, cu ghiozdane și rechizite inspirate din personaje animate, pot depăși ușor 1.000–1.500 de lei.

Ghiozdanul reprezintă adesea cea mai mare cheltuială individuală. Un model simplu costă în jur de 100–150 de lei, pe când variantele ergonomice sau cele cu licențe cunoscute ajung la 250–300 de lei.

Specialiștii recomandă totuși alegerea unui ghiozdan cu spate rigid și bretele late, potrivit pentru copiii de 6–7 ani, chiar dacă prețul este ceva mai ridicat.

Pe lângă rechizite, mulți părinți trebuie să cumpere haine și încălțăminte nouă. O ținută decentă pentru festivitatea de deschidere, împreună cu o pereche de pantofi sau adidași, poate însemna încă 300–700 de lei, în funcție de alegeri. Cei care refolosesc haine din anii anteriori reduc semnificativ această categorie de costuri.

Există și cheltuieli opționale, dar frecvente. After-school-ul sau programul prelungit costă, în medie, între 800 și 1.800 de lei pe lună, în funcție de oraș și de serviciile oferite. La acestea se pot adăuga contribuții informale la fondul clasei, materiale auxiliare sau transportul până la școală.

În practică, un buget realist pentru un copil care începe clasa pregătitoare arată astfel: între 400 și 600 de lei în varianta minimă, 800–1.300 de lei în varianta medie și peste 1.500 de lei dacă se optează pentru produse premium și haine complet noi. Dacă familia apelează și la after-school, suma crește considerabil în fiecare lună.

Deși sumele pot părea ridicate, părinții care planifică din timp, compară prețurile și aleg rechizite fără personaje reușesc să mențină costurile sub control. Clasa pregătitoare rămâne, din punct de vedere financiar, unul dintre anii mai accesibili ai ciclului primar, cu condiția ca achizițiile să fie făcute cu măsură.