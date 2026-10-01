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Universitatea din Craiova începe al 80-lea an universitar din istoria sa

Universitatea din Craiova începe al 80-lea an universitar din istoria sa
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Din cuprinsul articolului

Universitatea din Craiova începe al 80-lea an universitar din istoria sa.  La 1 octombrie 1947, începea primul an universitar în Bănie. Primele specializări, în ordine, au fost învățământul agronomic și cel de institut superior pedagogic. Desigur, Craiova avea o tradiție a școlii și a intelectualității cu mult mai veche. Oltenia a avut familii boierești ai căror membri s-au școlit în mari universități europene. Unii dintre ei au pus bazele Școlii ca entitate esențială în orașele mari din Oltenia.

Universitatea, dezideratul pașoptist, un secol până la materializare

Universitatea a fost dorită, se pare în planurile pașoptiștilor. Craiova era centrul puterii domnitorului Gheorghe Bibescu. Iancu, fratele său, era prefectul Doljului. Și totuși, Revoluția din Țara Românească, izbucnită la Islaz, în Romanați (azi în Teleorman) avea să cuprindă Craiova. Tatăl lui Titu Maiorescu, Ioan Maiorescu deja preda ca profesor în Craiova.

Credit foto: Wikipedia

Craiova avea funcțională Școala Obedeanu unde a învățat și Tudor Vladimirescu. Petrache Poenaru a fost, la 1826, printre fondatorii actualului Colegiu „Carol I”. Treptat, au apărut licee prestigioase. Vorbim de „Regina Elisabeta”, „Frații Buzești”, „Elena Cuza”, ”Școala Normală”. A apărut și Liceul Militar care era unde astăzi este Liceul CFR. Școala de Arte și Meserii unde a învățat și Brâncuși era în imediata apropiere.

În cursul anului 1947, Regele Mihai I a semnat Decretul Regal de Înființare a Universității din Craiova. Rectoratul a fost o vreme în actualul Palat Michail din Craiova. Primele săli de cursuri au fost la Liceul „Regina Elisabeta”, actuala Facultate de Agronomie. Asta, pentru că prima specializare a fost învățământul agricol.

Credit foto: Wikipedia

Universitatea, drumul spre Palatul de Justiție

Universitatea a funcționat în spațiile cunoscute drept „Agronomie” și „TCM”. Acolo în sediul fostei Școli Normale a funcționat Institutul Pedagogic. Apoi, a început să funcționeze și specializarea tehnică. Pe locul unde este astăzi clădirea Centrală a Universității, la 1848, era Biserica Episcopală Gănescu. În curtea ei, s-au sfințit drapelele Revoluției de la 1848. A fost demolată și spre finalul secolului XIX, arhitectul Ion N. Socolescu a proiectat în stilul academismului francez și neoclasic, Palatul de Justiție.

La mijocul anilor 60, ai secolului XX, Craiova era un oraș cu o economie și o infrastructură în expansiune. Au crescut ca număr și ca număr de studenți, specializările universitare. În 1966, s-a produs schimbarea esențială.

1966 - anul când Palatul de Justiție a devenit Palatul Universității din Craiova

În 1966, Palatul de Justiție a fost eliberat de personalul aferent. Sălile care altă dată împărțeau dreptatea au devenit săli de studiu. Și astăzi, în spațiile din clădirea clasică, există ornamente specifice unui Palat de Justiție. Ulterior, clădirea a fost extinsă spre nord, spre actuala Calea București, profitând de panta descendentă a terenului.

În acest al 80-lea an de învățământ superior, Universitatea din Craiova arată ca o instituție care a cunoscut numeroase transformări.

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