Tranzacția dintre Romgaz și Azomureș primește confirmarea autorității de concurență. Consiliul Concurenței a autorizat operațiunea prin care compania românească de gaze preia o serie de active și activități de pe platforma industrială de la Târgu-Mureș.

Consiliul Concurenței a anunțat vineri autorizarea tranzacției prin care SNGN Romgaz SA preia anumite active de la Azomureș SA. Operațiunea vizează activele utilizate pentru producția de îngrășăminte chimice și produse industriale, precum și contractele și salariații necesari desfășurării activității preluate.

Potrivit Consiliului Concurenței, tranzacția nu înseamnă pur și simplu preluarea întregii companii Azomureș. Sunt vizate activele care contribuie la activitatea de producție, împreună cu contractele și angajații necesari pentru desfășurarea acesteia.

Azomureș, companie parte a grupului Ameropa, este unul dintre principalii producători de îngrășăminte pe bază de azot din România. De cealaltă parte, Romgaz este principalul producător de gaze naturale din țară, activitatea companiei incluzând producția, comercializarea și depozitarea gazelor, dar și producția de energie electrică.

Miza operațiunii este legată în primul rând de reluarea producției de îngrășăminte și de integrarea acestei activități cu producția internă de gaze.

Preluarea vine după o perioadă dificilă pentru Azomureș, combinatul de la Târgu-Mureș fiind afectat de costurile ridicate ale gazelor și de problemele de competitivitate ale industriei europene de îngrășăminte.

Romgaz și Azomureș au semnat acordul privind transferul activității la 29 mai 2026, iar ulterior au fost parcurse etapele necesare pentru finalizarea operațiunii. Tranzacția a fost efectiv finalizată la începutul lunii septembrie, când Romgaz a anunțat preluarea activelor, a contractelor și transferul salariaților aferenți activității transferate.

Decizia Consiliului Concurenței reprezintă confirmarea din perspectiva regulilor de concurență a operațiunii analizate. Autoritatea precizează că, în evaluarea tranzacției, a ținut cont și de modul în care Romgaz intenționează să organizeze și să desfășoare activitatea preluată.

Aceasta trebuie să funcționeze în condiții de piață și cu respectarea legislației privind concurența și ajutorul de stat.

Pentru România, miza este mai mare decât simpla schimbare a proprietarului unor active industriale. Reluarea producției la Azomureș ar putea reduce dependența de importurile de îngrășăminte și ar permite valorificarea gazului natural românesc într-o activitate industrială cu valoare adăugată.

Rămâne însă esențială întrebarea dacă producția poate fi reluată în condiții competitive și cât va costa, în final, repornirea și modernizarea capacităților de la Târgu-Mureș.