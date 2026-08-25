Principalii operatori de pe piața carburanților au respectat plafonarea adaosului comercial în perioada aprilie-iunie 2026, conform datelor preliminare ale Consiliului Concurenței. Marjele de profit raportate nu au depășit media anului trecut, iar reducerea accizei la motorină își produce efectele dorite, prețul final plătit de șoferi fiind mai mic.

„Principalii operatori de pe piaţa carburanţilor, pentru care sunt disponibile date comparabile, au respectat prevederile privind plafonarea adaosului comercial în perioada aprilie-iunie 2026, potrivit analizei preliminare realizate de Consiliul Concurenţei. Astfel, marjele raportate de aceştia nu au depăşit nivelul mediu înregistrat în anul 2025”, se arată într-un comunicat transmis de Consiliul Concurenţei.

Datele analizate pentru marii producători și distribuitori prezentați în Monitorul Prețurilor, precum OMV Petrom, Rompetrol, MOL România și Socar România, arată respectarea plafoanelor de adaos. Situația este însă diferită pentru alți jucători de pe piață, cum ar fi Petrotel-Lukoil, Lukoil România și Nis Petrol/Gazprom, unde sunt necesare clarificări suplimentare din cauza informațiilor incomplete sau a neconcordanțelor raportate.

„Monitorizăm permanent piaţa carburanţilor, mai ales într-o perioadă în care preţurile sunt ridicate şi există o preocupare firească din partea consumatorilor. Datele analizate până în prezent arată că principalii operatori de pe piaţă au respectat prevederile privind plafonarea adaosului comercial. Analiza este în desfăşurare şi o vom finaliza în perioada următoare", a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Analiza s-a bazat pe datele transmise către ANAF de către 824 de operatori economici în baza OUG nr. 19/2026. În cazul a 536 dintre aceștia există date comparabile între 2025 și 2026. Conform cadrului legal, adaosul comercial mediu din perioada 1 aprilie - 30 iunie 2026 a fost limitat la nivelul mediu al anului trecut.

Inspectorii au identificat 65 de cazuri în care valorile din 2026 par să depășească nivelul de referință din 2025.

„În urma analizei preliminare au fost identificate 65 de situaţii în care valorile raportate pentru anul 2026 apar ca fiind mai mari decât nivelul de referinţă aferent anului 2025, pentru cel puţin unul dintre produsele sau canalele de comercializare analizate. Aceste situaţii urmează să fie verificate individual şi nu reprezintă, în această etapă, constatări finale privind nerespectarea plafonării adaosului comercial”, susţin oficialii de la Concurenţă.

Totodată, au fost constatate clasificări eronate ale produselor, suprapuneri între declarațiile inițiale și cele rectificative sau lipse de date privind unitatea de măsură. Toate aceste cazuri vor fi verificate în continuare împreună cu reprezentanții ANAF.

Ieftinirea temporară cu 20% a accizei la motorină de la 16 august a generat o scădere imediată la pompă de la 10,74 lei/litru la 10,10 lei/litru la majoritatea operatorilor, adică un discount direct de 68 de bani pe litru. O singură companie aflată sub supravegherea statului a aplicat o reducere mai mică, de 53 de bani/litru.

„În prezent, motorina este cu aproximativ 50-53 de bani/litru mai ieftină decât înainte de reducerea accizei, ceea ce înseamnă că măsura are efect şi preţul plătit de consumator este mai mic. Preţul motorinei este influenţat nu doar de cotaţia ţiţeiului, ci şi de evoluţia cotaţiilor produselor rafinate, de deficitul de motorină şi de problemele de aprovizionare. Cotaţiile internaţionale ale motorinei se menţin la niveluri ridicate, iar presiunile asupra preţurilor provin în principal din zona rafinării", a afirmat preşedintele Consiliului Concurenţei.

Nivelul prețurilor din România rămâne aliniat la evoluțiile europene. În mijlocul lunii august, motorina cu taxe din România costa 2,030 euro/litru, față de media UE de 2,033 euro/litru. Fără taxe, prețul motorinei a fost cu 6% mai mic decât media europeană (1,142 euro/litru față de 1,210 euro/litru).

Benzina a înregistrat prețuri și mai avantajoase, fiind cu 6% sub media UE cu taxe și cu 8% fără taxe. Prețul mediu al benzinei standard se situa la 9,55 lei/litru la 24 august.

„În urma recentei modificări a metodologiei de plafonare a adaosului pe piaţa carburanţilor, se observă că preţurile din România au scăzut mai puţin în raport cu media europeană decât în perioada aprilie-iunie în care s-a aplicat plafonarea anterioară. Atunci, preţurile cu taxe erau cu până la 10% sub media UE, iar cele fără taxe cu până la 20% mai mici”, arată Consiliul Concurenţei.

Măsura de reducere a accizei, reglementată prin Legea nr. 162/2026, se aplică în perioada 16-31 august pentru a sprijini populația și mediul de afaceri. Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a precizat că evoluția pieței va fi analizată la fiecare două săptămâni pentru posibile ajustări fiscale.