ROMGAZ a anunțat luni, 31 august, la Bursa de Valori București, finalizarea tranzacției pentru preluarea activelor AZOMUREȘ, împreună cu contractele și salariații aferenți activității transferate. Operațiunea devine efectivă la 1 septembrie 2026, iar compania urmărește reluarea producției combinatului din Târgu Mureș și integrarea gazelor naturale în activități industriale cu valoare adăugată.

Conducerea ROMGAZ a anunțat că toate condițiile necesare pentru încheierea tranzacției au fost îndeplinite, după obținerea aprobărilor cerute de legislație.

Cel mai mare producător național de gaze transmisese în prima parte a lunii iulie notificările privind tranzacția către Consiliul Concurenței și Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe, pentru obținerea avizelor necesare finalizării operațiunii.

Ultima condiție suspensivă a fost îndeplinită pe 28 august 2026, iar transferul este finalizat începând cu 1 septembrie.

ROMGAZ este cel mai mare producător de gaze naturale din România și operatorul celui mai mare depozit de înmagazinare a gazelor, fiind în același timp producător și furnizor de energie electrică. Compania este controlată de statul român, prin Ministerul Energiei, care deține 70,0071% din acțiuni. ROMGAZ este listată la Bursa de Valori București și asigură peste 52% din producția națională de gaze naturale.

Pe 6 iulie, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMGAZ aprobase, cu 90,18% din voturile valabil exprimate, acordul privind transferul de activitate încheiat cu AZOMUREȘ.

Conducerea companiei a fost atunci mandatată să semneze documentele necesare și să îndeplinească formalitățile pentru finalizarea tranzacției.

Operațiunea avea însă nevoie și de aprobarea Consiliului Concurenței și a Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe.

Banii necesari achiziției provin din sursele proprii ale ROMGAZ. Prețul stabilit în urma negocierilor este de 46,459 milioane de euro, la care se pot adăuga cel mult 49,80 milioane de lei, aproximativ 10 milioane de euro, pentru consumabile și materii prime.

La această sumă se pot adăuga maximum 68,78 milioane de lei, aproximativ 13 milioane de euro, reprezentând costurile necesare pentru menținerea activității în perioada dintre semnarea contractului și finalizarea tranzacției.

AZOMUREȘ este cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din țară și unul dintre cei mai mari consumatori de gaze naturale. Combinatul face parte din grupul elvețian Ameropa din 2012. Achiziția se înscrie în strategia ROMGAZ de diversificare a activității, proces pentru care compania a semnat în iulie 2025 un contract de consultanță.

Interesul pentru activele destinate producției de îngrășăminte chimice fusese exprimat de ROMGAZ încă din ianuarie 2025, printr-o adresă transmisă către TIPA Holding AG, acționarul AZOMUREȘ și parte a grupului AMEROPA.

Platforma industrială din Târgu Mureș se întinde pe aproximativ 100 de hectare și include instalații pentru producerea de îngrășăminte destinate agriculturii, printre care NPK, azotat de amoniu, nitrocalcar și uree granulată.

În combinat pot fi realizate și produse industriale precum melamină, uree tehnică, apă amoniacală sau acid azotic.

Documentele prezentate acționarilor ROMGAZ înainte de aprobarea tranzacției au indicat atât beneficiile potențiale, cât și riscurile operațiunii, în contextul în care producția de gaze din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră este așteptată să înceapă în 2027.

Riscurile menționate sunt legate, între altele, de pornirea producției și de prevederile actuale privind limitarea angajărilor.

„Finalizarea tranzacției privind achiziția activelor ce concură la activitatea de producție a S.C. AZOMUREȘ S.A., precum și preluarea contractelor și transferul salariaților aferenți activității transferate.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 234 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (denumită în continuare „ROMGAZ”) informează investitorii și piața de capital cu privire la finalizarea tranzacției având ca obiect achiziția activelor care concură la activitatea de producție a S.C. AZOMUREȘ S.A. (denumită în continuare „AZOMUREȘ”), precum și preluarea contractelor și transferul salariaților necesari activității preluate (denumită în continuare „Tranzacția”).

Tranzacția este realizată în baza Acordului privind transferul de activitate (Transfer of Business Agreement – „TBA”), semnat la data de 29 mai 2026 între ROMGAZ, în calitate de cumpărător, și AZOMUREȘ, în calitate de vânzător.

Finalizarea Tranzacției are loc ca urmare a îndeplinirii condițiilor suspensive prevăzute contractual, respectiv aprobarea tranzacției de către Adunarea Generală a Acționarilor ROMGAZ, obținerea deciziei necondiționate a Consiliului Concurenței prin care este aprobată tranzacția și a aprobării necondiționate a Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe confirmate prin Ordinul de autorizare emis de Cancelaria Prim-Ministrului.

Ultima condiție suspensivă necesară finalizării Tranzacției a fost îndeplinită la data de 28 august 2026.

Astfel, potrivit TBA, data finalizării Tranzacției este 1 septembrie 2026.

Prin finalizarea Tranzacției, ROMGAZ preia începând cu 1 septembrie 2026 activele care concură la activitatea de producție a AZOMUREȘ, precum și contractele și salariații necesari activității transferate.

Tranzacția vizează preluarea activității de producție a îngrășămintelor chimice și a produselor industriale conexe ca ansamblu economic funcțional, ROMGAZ urmărind reluarea și continuarea activității de producție a combinatului.

Ca urmare a finalizării Tranzacției, ROMGAZ realizează un pas important în diversificarea activității și integrarea pe verticală, creând premisele pentru valorificarea gazelor naturale în activități industriale cu valoare adăugată și pentru reluarea activității de producție a combinatului.

Director General, Răzvan POPESCU

Director General Adjunct, Aristotel Marius JUDE

Director Economic, Gabriela TRÂNBIȚAȘ”