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Consiliul Concurenței decide soarta tranzacției dintre Romgaz și Azomureș

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Consiliul Concurenței decide soarta tranzacției dintre Romgaz și AzomureșAzomureș. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Consiliul Concurenței a început analiza tranzacției prin care Romgaz intenționează să preia activele și activitățile combinatului de îngrășăminte Azomureș din Târgu Mureș. Operațiunea trebuie să primească avizul autorității înainte de a putea fi finalizată. Potrivit instituției, preluarea va fi analizată pentru a se stabili dacă respectă regulile privind concurența pe piață.

Consiliul Concurenței verifică tranzacția prin care Romgaz cumpără Azomureș

Autoritatea a anunțat că persoanele sau entitățile interesate pot trimite observații și puncte de vedere privind tranzacția prin fax, e-mail sau poștă, în termen de 20 de zile de la publicarea anunțului.

„În conformitate cu prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, această tranzacţie trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege”, se arată într-un comunicat al Autorităţii de Concurenţă.

Consiliul Concureneției,

Consiliul Concurenței. Sursa foto: Arhiva EvZ

Romgaz își extinde activitatea

Romgaz este unul dintre principalii producători de gaze naturale din România, iar activitatea grupului include explorarea, producția și comercializarea gazelor naturale, stocarea subterană a gazelor, producerea energiei electrice și furnizarea de servicii auxiliare pentru operațiunile din sectorul gazelor.

De cealaltă parte, Azomureș, companie care face parte din Grupul Ameropa, activează în domeniul producției și comercializării îngrășămintelor pe bază de azot.

Romgaz a semnat contractul de preluare

La sfârșitul lunii mai, premierul interimar Ilie Bolojan anunța că Romgaz a semnat contractul pentru preluarea platformei Azomureș, valoarea tranzacției fiind de 69 de milioane de euro.

Ulterior, pe 6 iulie, acționarii Romgaz au aprobat achiziția combinatului din Târgu Mureș și au mandatat conducerea companiei să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru finalizarea tranzacției.

„Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă Acordul privind transferul de activitate (Transfer of Business Agreement, “TBA”) încheiat de SNGN ROMGAZ SA, în calitate de cumpărător, cu SC AZOMURES SA, în calitate de vânzător”, se arăta într-un comunicat al companiei.

Conducerea Romgaz primește mandat pentru finalizare

În aceeași ședință, acționarii au aprobat și mandatul acordat conducerii executive pentru semnarea tuturor documentelor necesare încheierii tranzacției.

„Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a împuternicit Directorul General, Directorul General Adjunct şi Directorul Economic al SNGN ROMGAZ SA să semneze orice document prevăzut de Acordul privind transferul de activitate (Transfer of Business Agreement, “TBA”) încheiat de SNGN ROMGAZ SA, în calitate de cumpărător, cu SC AZOMURES SA, în calitate de vânzător sau orice alt document necesar finalizării tranzacţiei, şi să realizeze toate formalităţile necesare şi utile finalizării tranzacţiei”, mai arată sursa.

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