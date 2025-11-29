Cum previi formarea mucegaiului în colțurile reci ale apartamentului. Unde se formează punțile termice

Mucegaiul apare des în blocurile vechi, mai ales în apartamentele orientate spre nord și în zonele unde se formează punți termice. Cu ajutorul profesioniștilor, explicăm de ce apare, cum se poate preveni și ce metode naturale și profesionale pot fi aplicate fără lucrări scumpe.

Mucegaiul este una dintre cele mai comune probleme ale locuirii urbane din România, în special în blocurile ridicate înainte de anii ’90, unde termoizolarea este incompletă, iar planșeele și pereții au pierderi considerabile de căldură.

Zona critică este aproape întotdeauna colțul rece al încăperii, de obicei acolo unde doi pereți exteriori se întâlnesc sau unde zidul dă spre nord. Temperaturile scăzute fac ca umiditatea din aer să condenseze, formând umezeală invizibilă care devine un mediu perfect pentru dezvoltarea fungilor.

Organizații internaționale de sănătate explică de peste un deceniu că mucegaiul nu este doar o problemă estetică, ci o problemă de sănătate publică. Sporii pot afecta respirația, pot declanșa alergii și pot agrava simptome la persoanele vulnerabile. În interiorul apartamentelor mici și prost ventilate, riscul crește în sezonul rece, când diferența de temperatură dintre interior și exterior devine extremă.

Punțile termice sunt zone ale clădirii unde căldura se pierde mai rapid decât în restul structurii. Pot apărea din cauza unei erori de proiectare, a unei lucrări incomplete sau pur și simplu din cauza materialelor folosite la construcția blocurilor vechi. În anii ’60–’80, arhitectura standard a cartierelor muncitorești privilegia rapiditatea ridicării blocurilor, nu optimizarea energetică. Astfel, colțurile, grinzile, zonele din jurul ferestrelor și plăcile de beton din zona planșeului sunt vulnerabile la formarea punților termice.

Atunci când temperatura pe suprafața interioară a peretelui scade sub punctul de rouă, vaporii de apă se transformă în condens. Dacă această umiditate rămâne în colțuri pentru zile sau săptămâni, mucegaiul apare inevitabil. De multe ori, locatarii observă abia târziu petele negre sau verzui, când stratul de ciuperci este deja avansat, iar peretele necesită tratament special.

Ventilația este cea mai ieftină metodă de prevenție, dar puțini oameni o aplică eficient. Aerisirea scurtă și intensă, făcută de două-trei ori pe zi, menține umiditatea în limite normale fără a răci excesiv locuința. Este important ca ferestrele să fie complet deschise câteva minute, nu doar rabatate. Aerul cald și umed trebuie schimbat cu aer rece și uscat, care se încălzește apoi rapid atunci când ferestrele sunt închise. Astfel, se reduce formarea condensului pe pereți.

Ventilația nu înseamnă doar deschiderea geamului, ci și eliminarea surselor de umiditate. Uscarea hainelor în interior, gătitul fără hotă sau dușurile lungi fără ventilație cresc umiditatea generală. În camerele mici sau în apartamentele cu ferestre spre nord, aceste obiceiuri fac diferența între pereți curați și pereți acoperiți de pete negre.

Mucegaiul apare atunci când temperatura scade brusc în anumite zone ale camerei. O încălzire corectă și constantă reduce riscul. Mulți oameni opresc caloriferele în camerele pe care nu le folosesc, crezând că economisesc bani. În realitate, temperaturile oscilante stimulează apariția condensului pe pereții reci. Menținerea unui minim termic, chiar și în camerele rar folosite, ajută la prevenirea formării punților reci.

În colțurile orientate spre nord, unul dintre cele mai eficiente trucuri este redirecționarea fluxului de aer cald spre zonele vulnerabile. Mobilierul voluminos nu trebuie lipit de peretele exterior, pentru că reduce circulația aerului și creează zone ascunse în care mucegaiul se poate dezvolta rapid.

Există mai multe soluții accesibile pentru tratarea colțurilor reci, înainte de a lua în calcul izolarea exterioară sau lucrări complexe. Produsele naturale precum oțetul alb sau sucul de lămâie pot curăța suprafața afectată într-un stadiu incipient. Perhidrolul și alcoolul sanitar sunt alte variante eficiente pentru curățări superficiale, pentru că au proprietăți antifungice. Totuși, acestea sunt soluții de suprafață, potrivite doar atunci când problema este mică.

Pentru colțurile unde mucegaiul reapare anual, soluțiile profesionale sunt mult mai potrivite. Există soluții pe bază de biocide, spray-uri specializate și vopsele antimicrobiene care creează un strat protector. Acestea trebuie aplicate pe pereți curățați și complet uscați. Pentru tratamentele profesionale este recomandat ca încăperea să fie bine ventilată, iar suprafața să fie pregătită conform instrucțiunilor, altfel eficiența scade.

Dezumidificatoarele reprezintă o altă soluție practică în apartamentele orientate spre nord sau în blocurile vechi cu umiditate ridicată. Ele extrag apa din aer și stabilizează nivelul de umiditate. Aceste aparate sunt utile în special iarna, când aerisirea prelungită nu este mereu practică.

Dacă mucegaiul reapare constant în același loc, problema este structurală. Colțurile interioare ale blocurilor construite înainte de anii ’90 pot avea pierderi mari de căldură din cauza betonului subțire sau a lipsei izolației exterioare. În astfel de cazuri, izolarea peretelui pe interior, deși nu ideală, poate fi o soluție temporară. Panourile speciale din fibre minerale, vata bazaltică sau plăcile termoizolante rigide pot reduce șocurile termice. Totuși, este important ca suprafața să fie tratată corect pentru a evita apariția umezelii între perete și materialul izolant.

Cea mai bună soluție rămâne izolarea exterioară a blocului, care elimină puntea termică. Aceasta este cea mai costisitoare opțiune și depinde de acordul asociației de proprietari, dar pe termen lung este singura metodă care rezolvă definitiv problema.