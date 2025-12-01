Sport Breaking news

Un legendar tenismen a murit. A făcut istorie la Roland-Garros

Tenis.
Nicola Pietrangeli, primul mare nume al tenisului italian și dublu câștigător al Roland-Garros, a murit luni, la vârsta de 92 de ani. Legendarul sportiv, care a ridicat trofeul de la Paris în 1959 și 1960, a devenit în acei ani simbolul unui sport aflat în plină transformare și omul care a reușit să popularizeze tenisul într-o țară unde disciplina era considerată, până atunci, rezervată elitelor.

Pietrangeli a dominat zgura europeana înainte de începutul erei Open și este unanim recunoscut drept cel mai valoros jucător italian al perioadei pre-1968. Triumfurile sale de la Paris nu au reprezentat doar o performanță sportivă remarcabilă, ci și momentul în care Italia a descoperit „fenomenul Pietrangeli”, un campion carismatic, tehnic și capabil să câștige împotriva celor mai buni jucători ai lumii.

Pe lângă cele două trofee de la simplu, sportivul a obținut și alte rezultate de excepție în capitala Franței: titlul la dublu în 1959 și triumful la dublu mixt în 1958, consolidându-și astfel reputația de specialist incontestabil pe zgură.

Cariera lui a atins și alte vârfuri importante. În 1960 a ajuns în semifinalele de la Wimbledon, unde a fost oprit de australianul Rod Laver, unul dintre cei mai mari jucători ai tuturor timpurilor. La dublu, Pietrangeli a fost finalist în 1956, într-o perioadă în care terenurile londoneze erau dominate de școala australiană.

Sursa foto Wikipedia

În total, italianul a câștigat 48 de turnee de-a lungul carierei. Dar influența sa nu s-a oprit odată cu retragerea. Pietrangeli a scris istorie și în Cupa Davis: ca jucător, a dus Italia în finală în 1960 și 1961, iar ca căpitan nejucător a reușit performanța supremă – câștigarea trofeului în 1976, singurul titlu de Cupă Davis din istoria Italiei.

Prin talent, personalitate și un stil elegant de joc, Nicola Pietrangeli a transformat tenisul italian și a inspirat generații întregi.

