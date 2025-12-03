Politica Breaking news

Fostul ministru Eugen Teodorovici se retrage în favoare candidatului PSD Daniel Băluță

Comentează știrea
Fostul ministru Eugen Teodorovici se retrage în favoare candidatului PSD Daniel BăluțăTeodorovici. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Fostul ministru de Finanțe în guvernele PSD Eugen Teodorovici, care își depusese candidatura pentru postul de primar general al Capitalei, a anunțat că se retrage din cursă în favoarea candidatului PSD Daniel Băluţă.

Teodorovici, al doilea candidat care se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei

Eugen Orlando Teodorovici devine, astfel, al doilea competitor care face un astfel de gest, după Vlad Gheorghe, candidatul independent care s-a retras la începutul acestei săptămâni pentru a-l susţine pe Ciprian Ciucu, candidat al PNL și actual primar al Sectorului 6.

Anterior, și candidatul PUSL, fostul primar din partea PD al sectorului 3 Liviu Negoiță, anunțase că își retage candidatura în favoarea primarului Sectorului 4, actualul candidat PSD la PGMB.

Dar întrucât candidaturile au rămas definitive de pe 23 noiembrie, numele lui Eugen Teodorovici se va regăsi pe buletinele de vot, chiar dacă și-a anunțat retragerea din cursa pentru primăria Bucureștiului.

Nicușor Dan, despre scandalul apei potabile din Dâmbovița și Prahova: „Vinovăția este la Apele Române”
Nicușor Dan, despre scandalul apei potabile din Dâmbovița și Prahova: „Vinovăția este la Apele Române”
Unde va fi înmormântat Artan. Foștii colegi de scenă, așteptați să își ia rămas bun de la regretatul artist
Unde va fi înmormântat Artan. Foștii colegi de scenă, așteptați să își ia rămas bun de la regretatul artist

Eugen Teodorovici îl susține pe Daniel Băluță

„Am fost şi voi rămâne întotdeauna un independent. Independenţa înseamnă  şi faptul că nu trebuie să ai nici orgolii, nici chestiuni persoanle”, a declarat Eugen Orlando Teodorovici, potrivit News.ro, adăugând că se alătură cu toată experienţa sa lui Daniel Băluţă.

Anunţul a fost făcut la un eveniment de campanie al lui Daniel Băluţă, la Pasajul Apărătorii Patriei, parte componentă a inelului median de circulație al Capitalei alături de pasajul Europa Unită.

Baluta Teodorovici

Eugen Teodorovici s-a retras în favoarea lui Daniel Băluță

Fostul ministrul de Finanțe i se va alătura primarului Secotorului 4

Fostul ministru Eugen Teodorovici a mai spus că experienţei primarului Daniel Băluţă la nivel local i se va alătura experienţa sa la nivel naţional, ca ministru al Finanţelor, ceea ce va crea echipă care va face ceea ce bucureştenii aşteaptă să fie făcut.

Eugen Teodorovici este pe poziţia 14 pe buletinul de vot pentru alegerile parțiale pentru Primăria Generală a Municipiului București.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:14 - Nicușor Dan, despre scandalul apei potabile din Dâmbovița și Prahova: „Vinovăția este la Apele Române”
15:01 - Unde va fi înmormântat Artan. Foștii colegi de scenă, așteptați să își ia rămas bun de la regretatul artist
14:58 - Regele Charles i-a retras fratelui său Andrew și ultimele titluri regale
14:51 - Vlad Plahotniuc, din nou în fața instanței. Judecătorii acceptă doar 27 de martori din cei peste 160 solicitați de ap...
14:42 - Discuții cruciale între Ucraina și UE. Ce pregătește Rustem Umerov înainte de vizita în SUA
14:29 - Corupție în Poliție. Ofițer din Constanța, prins în timp ce lua șpagă de la un patron

HAI România!

Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc

Proiecte speciale