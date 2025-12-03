Fostul ministru Eugen Teodorovici se retrage în favoare candidatului PSD Daniel Băluță

Fostul ministru de Finanțe în guvernele PSD Eugen Teodorovici, care își depusese candidatura pentru postul de primar general al Capitalei, a anunțat că se retrage din cursă în favoarea candidatului PSD Daniel Băluţă.

Eugen Orlando Teodorovici devine, astfel, al doilea competitor care face un astfel de gest, după Vlad Gheorghe, candidatul independent care s-a retras la începutul acestei săptămâni pentru a-l susţine pe Ciprian Ciucu, candidat al PNL și actual primar al Sectorului 6.

Anterior, și candidatul PUSL, fostul primar din partea PD al sectorului 3 Liviu Negoiță, anunțase că își retage candidatura în favoarea primarului Sectorului 4, actualul candidat PSD la PGMB.

Dar întrucât candidaturile au rămas definitive de pe 23 noiembrie, numele lui Eugen Teodorovici se va regăsi pe buletinele de vot, chiar dacă și-a anunțat retragerea din cursa pentru primăria Bucureștiului.

„Am fost şi voi rămâne întotdeauna un independent. Independenţa înseamnă şi faptul că nu trebuie să ai nici orgolii, nici chestiuni persoanle”, a declarat Eugen Orlando Teodorovici, potrivit News.ro, adăugând că se alătură cu toată experienţa sa lui Daniel Băluţă.

Anunţul a fost făcut la un eveniment de campanie al lui Daniel Băluţă, la Pasajul Apărătorii Patriei, parte componentă a inelului median de circulație al Capitalei alături de pasajul Europa Unită.

Fostul ministru Eugen Teodorovici a mai spus că experienţei primarului Daniel Băluţă la nivel local i se va alătura experienţa sa la nivel naţional, ca ministru al Finanţelor, ceea ce va crea echipă care va face ceea ce bucureştenii aşteaptă să fie făcut.

Eugen Teodorovici este pe poziţia 14 pe buletinul de vot pentru alegerile parțiale pentru Primăria Generală a Municipiului București.