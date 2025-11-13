Candidatul PUSL pentru Primăria Capitalei, Liviu Negoiță, declanșează scandalul alegerilor parțiale: se retrage din cursă și acuză „un mecanism electoral construit pentru a manipula rezultatul”!

Decizie cu efect de undă de șoc în politica bucureșteană: Liviu Negoiță anunță oficial că nu își va depune candidatura pentru Primăria Capitalei, acuzând organizarea alegerilor parțiale pe baze nedemocratice și profund părtinitoare. Negoiță afirmă că întregul mecanism electoral este „construit deliberat pentru a manipula rezultatul și pentru a împiedica apariția unor candidați reali, incomozi pentru partidele mari”.

Acesta acuză în primul rând pre-campania extrem de scurtă, decisă „pe ultima sută de metri”, măsură pe care o consideră un avantaj direct pentru partidele parlamentare, care dispun de resurse uriașe din bani publici. În paralel, el denunță faptul că cererile pentru corturi și acțiuni de promovare au fost sistematic respinse, blocând contactul direct cu electoratul.

Liviu Negoiță atrage atenția și asupra unei situații pe care o numește „absurdă și periculoasă”: în secțiile de vot există reprezentanți doar din partea partidelor parlamentare, chiar și acolo unde acestea nu au candidați. În opinia sa, acest lucru compromite imparțialitatea procesului electoral și ridică întrebări serioase despre corectitudinea scrutinului.

Un alt punct critic semnalat este refuzul dezbaterilor publice, pe care Negoiță îl interpretează ca o strategie de a ascunde lipsa de pregătire a anumitor candidați: „Cum să conduci un oraș dacă nu ai curajul unei confruntări de idei? Bucureștenii sunt privați de un drept fundamental: acela de a evalua, în mod transparent, competențele celor care le cer votul.”

„Nu validez prin candidatura mea un proces electoral viciat. Acesta nu este un exercițiu democratic, ci o imitație a lui.”, afirmă Negoiță, care își justifică astfel retragerea ca fiind un act de protest.

În locul participării la o competiție pe care o consideră „deturnată încă din start”, Liviu Negoiță și PUSL anunță că vor promova ferm schimbarea legislației electorale:

alegerea primarilor în două tururi, pentru a crește legitimitatea;

dreptul tuturor candidaților de a avea reprezentanți în fiecare secție de vot, pentru transparență;

obligativitatea dezbaterilor publice, pentru informarea corectă a alegătorilor.

Retragerea lui Liviu Negoiță ridică semne de întrebare majore asupra modului în care sunt gestionate alegerile în Capitală și reaprinde dezbaterea despre necesitatea reformării urgente a regulilor electorale.