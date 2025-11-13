Politica

Liviu Negoiță declanșează scandalul alegerilor parțiale: se retrage din cursă și acuză „un mecanism electoral construit pentru a manipula rezultatul”

Comentează știrea
Liviu Negoiță declanșează scandalul alegerilor parțiale: se retrage din cursă și acuză „un mecanism electoral construit pentru a manipula rezultatul”Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Candidatul PUSL pentru Primăria Capitalei, Liviu Negoiță, declanșează scandalul alegerilor parțiale: se retrage din cursă și acuză „un mecanism electoral construit pentru a manipula rezultatul”!

Decizie neașteptată a lui Liviu Negoiță

Decizie cu efect de undă de șoc în politica bucureșteană: Liviu Negoiță anunță oficial că nu își va depune candidatura pentru Primăria Capitalei, acuzând organizarea alegerilor parțiale pe baze nedemocratice și profund părtinitoare. Negoiță afirmă că întregul mecanism electoral este „construit deliberat pentru a manipula rezultatul și pentru a împiedica apariția unor candidați reali, incomozi pentru partidele mari”.

Acesta acuză în primul rând pre-campania extrem de scurtă, decisă „pe ultima sută de metri”, măsură pe care o consideră un avantaj direct pentru partidele parlamentare, care dispun de resurse uriașe din bani publici. În paralel, el denunță faptul că cererile pentru corturi și acțiuni de promovare au fost sistematic respinse, blocând contactul direct cu electoratul.

Liviu Negoiță, acuzații grave

Liviu Negoiță atrage atenția și asupra unei situații pe care o numește „absurdă și periculoasă”: în secțiile de vot există reprezentanți doar din partea partidelor parlamentare, chiar și acolo unde acestea nu au candidați. În opinia sa, acest lucru compromite imparțialitatea procesului electoral și ridică întrebări serioase despre corectitudinea scrutinului.

Un celebru cântăreț, arestat. A mai avut probleme cu legea
Un celebru cântăreț, arestat. A mai avut probleme cu legea
Primăria Cluj-Napoca, vizată de DNA. Emil Boc clarifică rolul instituției în investigație
Primăria Cluj-Napoca, vizată de DNA. Emil Boc clarifică rolul instituției în investigație

Un alt punct critic semnalat este refuzul dezbaterilor publice, pe care Negoiță îl interpretează ca o strategie de a ascunde lipsa de pregătire a anumitor candidați: „Cum să conduci un oraș dacă nu ai curajul unei confruntări de idei? Bucureștenii sunt privați de un drept fundamental: acela de a evalua, în mod transparent, competențele celor care le cer votul.”

Ce propuneri are politicianul

„Nu validez prin candidatura mea un proces electoral viciat. Acesta nu este un exercițiu democratic, ci o imitație a lui.”, afirmă Negoiță, care își justifică astfel retragerea ca fiind un act de protest.

În locul participării la o competiție pe care o consideră „deturnată încă din start”, Liviu Negoiță și PUSL anunță că vor promova ferm schimbarea legislației electorale:

  • alegerea primarilor în două tururi, pentru a crește legitimitatea;
  • dreptul tuturor candidaților de a avea reprezentanți în fiecare secție de vot, pentru transparență;
  • obligativitatea dezbaterilor publice, pentru informarea corectă a alegătorilor.

Retragerea lui Liviu Negoiță ridică semne de întrebare majore asupra modului în care sunt gestionate alegerile în Capitală și reaprinde dezbaterea despre necesitatea reformării urgente a regulilor electorale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:21 - Un celebru cântăreț, arestat. A mai avut probleme cu legea
14:11 - Primăria Cluj-Napoca, vizată de DNA. Emil Boc clarifică rolul instituției în investigație
14:03 - Decret papal: Aparițiile lui Iisus în Normandia nu sunt acceptate de Biserica Catolică
13:54 - Premierul Munteanu, la București: „România ne oferă încredere și sprijin pe drumul european” Video
13:48 - De ce românii aleg mașinile premium în locul celor noi low-cost
13:36 - Meghan Markle, o nouă încercare de a face bani. Ce face în episodul de Crăciun pe Netflix

HAI România!

Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
De toate pentru toți. Hai LIVE cu Turcescu
De toate pentru toți. Hai LIVE cu Turcescu
Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei
Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei

Proiecte speciale