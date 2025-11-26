Politica

Eugen Teodorovici, despre un posibil cutremur în Capitală: Situația ar fi crâncenă

Sursa foto: Captură video Youtube
Eugen Teodorovici, fost ministru de Finanțe și candidat la Primăria Capitalei, a vorbit despre vulnerabilitățile Bucureștiului în fața unui cutremur major. „Capitala noastră este orașul din Europa unde un cutremur ar distruge tot”, a spus acesta, în emisiunea Hai Live cu Turcescu.

Fostul ministru de Finanțe a afirmat că, în 1977, a mers pe jos din Vitan până în Sebastian, unde locuiau bunicii săi, iar imaginile cu blocurile prăbușite și străzile blocate i-au rămas în memorie. El a arătat că, astăzi, construcțiile ridicate „haotic” ar face intervenția pentru salvarea oamenilor mult mai dificilă.

„Eu eram copil în '77 și am trăit cu acel cutremur. Am mers pe jos din Vitan până în Sebastian, la bunici la casă, pe jos și am văzut... Îmi aduc aminte și acum pozele. Cu câteva blocuri construite și nu puteau să meargă mașini sau autobuzele. Totul era blocat. Dar astăzi, când când s-a construit haotic. Mai mult, n-ai cum să extragi dintre dărâmături victime. Situația este crâncenă”, a explicat acesta.

Fondurile, insuficiente pentru consolidarea clădirilor vulnerabile

Eugen Teodorovici a afirmat că tema clădirilor cu risc ridicat de prăbușire se discută, menționând că au existat fonduri alocate, însă nu au fost suficiente, motiv pentru care problema rămâne nerezolvată.

„Această chestiune a clădirilor cu risc ridicat de prăbușire la un seism se discută. Fonduri au fost, dar nu sunt suficiente. A doua chestiune. Să reabilitezi clădirile cu buline roșii”, a mai spus acesta.

Soluțiile propuse într-un astfel de scenariu

În contextul unui astfel de scenariu, fostul ministru de Finanțe a spus că administrația trebuie să stabilească mai întâi cum ar trebui să arate orașul și ce zone merită păstrate, inclusiv dacă o clădire are sau nu valoare de patrimoniu.

„În momentul acela tu spui așa... Cum trebuie să arătă orașul? Este de patrimoniu, nu este de patrimoniu? Adică faci o analiză înainte să vezi exact de care te apuci. Locuiesc două persoane sau 100 persoane în clădire, ca să vezi exact ce și cum acționezi. Eu vreau să mă uit și la chestia de bani”, a explicat acesta.

Proiecte speciale