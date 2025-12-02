Ce efect va avea declarația lui Georgescu asupra alegerilor. Dan Andronic și Tudor Păcuraru au găsit răspunsul

În ediția de marți, 2 decembrie, a podcastului „Contrapunct” de pe platforma „Hai România”, jurnalistul Dan Andronic și invitatul său, colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru, au discutat pe larg despre declarația de ultim moment a lui Călin Georgescu, făcută la ieșirea de la semnarea controlului judiciar. Afirmațiile acestuia, prezentate în direct de Dan Andronic, vizează scrutinul din 7 decembrie și pot schimba ecuația alegerilor locale din București.

La începutul emisiunii, Dan Andronic a prezentat mesajul scris al lui Călin Georgescu, pe care l-a numit „foarte important pentru scena politică”. Călin Georgescu afirmă că nu recunoaște legitimitatea scrutinului și se delimitează total de orice candidat.

„Până când frauda cosmică, anulării alegerilor din decembrie, nu va fi sancționată penal și istoric, insist, penal și istoric, nu am niciun motiv, niciunul, de a crede că ea nu se va repeta în orice alegeri din țara asta. (...) mă distanțez și mă disociez total de așa zisele alegeri de pe data de 7 decembrie, alegerile pentru primăria Bucureștiului și evident, de orice candidat”, e declarația lui Călin Georgescu.

Dan Andronic a subliniat că mesajul îl vizează direct pe candidatul AUR la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, precizând că declarația elimină orice ambiguitate privind o eventuală susținere.

Colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru a comentat că poziția lui Călin Georgescu era previzibilă și că acesta ar fi fost implicat în jocuri politice care nu l-au favorizat.

„Domnul Călin Georgescu a fost folosit ca ascensor politic de către diverse forțe interesate ca să se cațere și să ajungă în prim plan”, spune domnul colonel SRI în rezervă Tudor Păcuraru.

Tudor Păcuraru a menționat că alți lideri politici, precum George Simion, au avut de câștigat, ajungând șeful opoziției, în timp ce Călin Georgescu a ajuns în fața procurorilor.

„Domnul Georgescu este un om inteligent, își dă seama, are experiență și a dat seama că a fost folosit și că va mai fi folosit, fiindcă este, în păcate, luat de fraier de către niște oameni care nu ajung nici măcar la genunchiul său”.

Întrebat de Dan Andronic ce îl face să creadă că Georgescu a fost folosit, Tudor Păcuraru a invocat evenimentele de la 1 decembrie, când susținătorii AUR au scandat mesaje pro-Georgescu, spre iritarea liderului partidului.

„Uitați-vă ce s-a întâmplat la 1 decembrie la Alba Iulia, când grupurile au fost separate, iar când domnul Simion a fost foarte incomodat de faptul că se scanda de către propriulii săi susținători, „Georgescu președinte”. S-a văzut pe înregistrări chestia asta. Deci asta este. Domnul Călin Georgescu nu vrea să mai fie folosit în continuare pentru lucruri pe care nu le controlează. Dânsul dorește ca să își reglementeze mai întâi situația judiciară, iar după aceea vom vedea”.

Potrivit lui Tudor Păcuraru, acesta a fost un moment-cheie al rupturii.

Discuția a continuat cu tema expunerii publice și a resurselor financiare. Tudor Păcuraru afirmă că, deși numele lui Călin Georgescu este folosit mediatic, cei care au beneficiat de pe urma lui l-ar fi lăsat singur.

„L-au lăsat efectiv în baltă. Nu îl ajută în momentul de față nici financiar și nici cu asistență juridică.”

Dan Andronic a menționat sumele vehiculate în scandalul privind plățile către Realitatea Plus.

„450.000 de euro bucata, nu?”

Tudor Păcuraru confirmă și spune că această disproporție între bani și situația lui Georgescu întărește sentimentul că a fost utilizat politic.

Tudor Păcuraru a prezentat apoi, un scenariu mai amplu care, în opinia sa, arată rolurile atribuite în jurul lui Călin Georgescu.

„Sunt mai multe etape, mai multe acte ale unei lovituri de stat.”

El a descris adunarea de mase, provocarea haosului și rolul asumat de persoane precum Dumitru Potra, înainte ca Georgescu să fie împins în prim-plan pentru a cere intervenția armatei. Punctul central al explicației: „Domnul Potra primește la pungă în Dubai zeci și sute de mii (...) lingouri de aur, 6 milioane de dolari, iar domnului Georgescu îi scapă 10.000 de dolari.” Păcuraru subliniază că nu vede în Călin Georgescu „capul răutăților”, ci doar „omul băgat în față”.

Întrebat de Dan Andronic dacă reacția lui Georgescu are legătură cu faptul că ar fi fost „lăsat din brațe”, Păcuraru a spus că ruptura vine după ce acesta ar fi avut acces la rechizitoriu.

„A văzut mecanismul și și-a dat seama că este folosit, că nimeni nu i-a spus că va fi așa și că, dacă lucrurile ies prost, ponoasele vor fi asupra dânsului.”

Un alt moment discutat a fost de ce Călin Georgescu a mers la Alba Iulia pe 1 decembrie. Păcuraru spune că gestul ține de nevoia acestuia de a-și menține propria voce.

„Dorește să aibă posibilitatea de a se exprima și de a nu-i lăsa pe alții ca să se exprime în numele său.”

În opinia sa, Călin Georgescu încearcă să-și construiască „propria tribună de exprimare publică” într-un moment în care este prins într-un dosar complicat.

Întreaga dezbatere poate fi urmărită pe platforma de Youtube a EVZ .