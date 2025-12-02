Călin Georgescu s-a sucit iarăși: Nu o mai susține pe Anca Alexandrescu pentru că „alegerile nu sunt de încredere”

Vizita săptămânală la Poliția din Buftea a fost pentru Călin Georgescu un prilej de a transmite, cu doar câteva zile înainte de alegerile din 7 decembrie, un mesaj clar: nu susține niciun candidat și nici nu are încredere în corectitudinea procesului electoral.

Tensiunea politică a fost vizibilă încă de Ziua Națională, la Alba Iulia, când o parte a susținătorilor lui George Simion s-a desprins din coloana AUR și s-a alăturat mitingului lui Georgescu, strigând „Călin Georgescu președinte”. Evenimentul a fost perceput pe teren ca o pierdere de susținere pentru Simion, iar jandarmii nu au mai reușit să mențină cordonul informal dintre cele două grupuri.

„Până când frauda cosmică a anulării alegerilor de anul trecut din luna decembrie nu va fi sancționată penal și istoric, nu am niciun motiv de a crede că ea nu se va repeta în orice alegeri din țara aceasta.

Fostul candidat la prezidențiale a folosit și o metaforă pentru a descrie procesul electoral. „Când alegerile sunt organizate de rândași, nu te poți aștepta să fie câștigate de cai, e imposibil.”

Nu este prima dată când Georgescu face apel la boicot electoral. La începutul lunii noiembrie, el a respins organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei și a îndemnat electoratul „să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparența binelui”.

„Nu pot crede în aceste alegeri din București și consider că electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparența binelui. Oricine m-ar fi întrebat, mă rog, dacă m-ar fi întrebat, ar fi primit același răspuns. Într-un mod aproape macabru se împlinește, pe 7 decembrie, un an de la alegerile care au îngropat democrația. Iar acum ni se cere să legitimăm frauda de atunci. Pentru mine acest lucru este inacceptabil”, spunea Georgescu.

Călin Georgescu a criticat și presa din România. „Menționez că am văzut și eu anumite televiziuni și trusturi de presă care trâmbițează fel și fel de minciuni legate de faptul că poporul nu e unit: poporul e foarte unit. România nu e un loc, România e poporul român.”