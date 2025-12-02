Călin Georgescu s-a sucit iarăși: Nu o mai susține pe Anca Alexandrescu pentru că „alegerile nu sunt de încredere”
- Emma Cristescu
- 2 decembrie 2025, 15:39
Vizita săptămânală la Poliția din Buftea a fost pentru Călin Georgescu un prilej de a transmite, cu doar câteva zile înainte de alegerile din 7 decembrie, un mesaj clar: nu susține niciun candidat și nici nu are încredere în corectitudinea procesului electoral.
Călin Georgescu nu suține pe nimeni
Tensiunea politică a fost vizibilă încă de Ziua Națională, la Alba Iulia, când o parte a susținătorilor lui George Simion s-a desprins din coloana AUR și s-a alăturat mitingului lui Georgescu, strigând „Călin Georgescu președinte”. Evenimentul a fost perceput pe teren ca o pierdere de susținere pentru Simion, iar jandarmii nu au mai reușit să mențină cordonul informal dintre cele două grupuri.
„Până când frauda cosmică a anulării alegerilor de anul trecut din luna decembrie nu va fi sancționată penal și istoric, nu am niciun motiv de a crede că ea nu se va repeta în orice alegeri din țara aceasta.
De aceea consider că e inutil și ridicol de a discuta despre orice alegeri din România. Să fie foarte clar: mă distanțez și mă disociez de așa-zisele alegeri de pe 7 decembrie și, evident, de orice candidat.”
Nu e pentru prima dată
Fostul candidat la prezidențiale a folosit și o metaforă pentru a descrie procesul electoral. „Când alegerile sunt organizate de rândași, nu te poți aștepta să fie câștigate de cai, e imposibil.”
Nu este prima dată când Georgescu face apel la boicot electoral. La începutul lunii noiembrie, el a respins organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei și a îndemnat electoratul „să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparența binelui”.
„Nu cred în aceset alegeri”
„Nu pot crede în aceste alegeri din București și consider că electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparența binelui. Oricine m-ar fi întrebat, mă rog, dacă m-ar fi întrebat, ar fi primit același răspuns.
Într-un mod aproape macabru se împlinește, pe 7 decembrie, un an de la alegerile care au îngropat democrația. Iar acum ni se cere să legitimăm frauda de atunci. Pentru mine acest lucru este inacceptabil”, spunea Georgescu.
Călin Georgescu a criticat și presa din România. „Menționez că am văzut și eu anumite televiziuni și trusturi de presă care trâmbițează fel și fel de minciuni legate de faptul că poporul nu e unit: poporul e foarte unit. România nu e un loc, România e poporul român.”
Daca o sustinea, accepta validitatea alegerilor pe care le contesta. Probabil ca nu este nimic personal. In alta ordine de idei, de ce sa-i datoreze AA, lui CG, ceva? De ce sa fie influentat electoratul Bucurestilor?
