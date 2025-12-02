Călin Georgescu își dublează numărul de bodyguarzi. Ce se întâmplă în spatele cortinei

Călin Georgescu și-a consolidat recent echipa de protecție, dublând numărul agenților care îl însoțesc la aparițiile publice, potrivit unor surse apropiate acestuia. Decizia ar fi venit după ce mai mulți foști polițiști care lucrau în dispozitivul său de pază au ales să plece, pe fondul problemelor sale juridice.

Georgescu s-a afișat încă din campania prezidențială într-un anturaj de securitate impresionant, format atât din specialiști cu pregătire militară, cât și din foști membri ai Legiunii Străine. Printre cei care au coordonat structura de protecție s-a numărat și Marin Burcea, personaj cunoscut în mediul monden și supranumit „Lunetistul”, după ce a participat la misiuni în zone de conflict din America de Sud și Africa.

Potrivit surselor citate, oamenii din fostele structuri de poliție care îl asigurau pe fostul candidat la prezidențiale ar fi renunțat la colaborare la recomandarea unor ofițeri de informații, în contextul în care politicianul se află sub control judiciar, fiind judecat pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale.

În ultima perioadă, autoritățile ar fi observat o prezență dublată a agenților săi de securitate chiar la sediul IPJ Ilfov, unde Georgescu este obligat să se prezinte periodic pentru semnarea documentelor aferente măsurii preventive. Surse locale susțin că echipa sa ar număra aproximativ 15 bodyguarzi, cu salarii evaluate în jurul a 3.000 de euro pe lună, potrivit Gândul.

O parte dintre acești agenți s-ar fi mutat recent în același ansamblu rezidențial din comuna Domnești, în apropierea unei unități militare, semn că echipa de protecție funcționează într-o structură mult mai compactă decât în trecut.

Georgescu a participat luni la ceremoniile de la Alba Iulia dedicate Zilei Naționale, fiind însoțit de un dispozitiv extins de securitate.

Evenimentul a fost marcat de tensiuni: susținătorii politicianului s-au ciocnit cu jandarmii în încercarea de a se apropia de el, iar un bărbat care l-a apostrofat pe fostul candidat cu replica „Marș la Moscova!” a reclamat ulterior că ar fi fost agresat de persoane din cortegiul acestuia. Incidentul a fost raportat Poliției, însă Georgescu nu a comentat public situația.