Căsătoria reduce riscul de cancer, conform unui studiu realizat pe datele a 103 milioane de persoane

Un studiu publicat recent în revista Cancer Research Communications sugerează că mariajul ar putea fi asociat cu un risc mai scăzut de cancer, adăugându-se unui număr tot mai mare de cercetări care leagă căsătoria de rezultate mai bune în materie de sănătate.

Analiza este considerată cea mai extinsă realizată până acum în acest domeniu și evidențiază diferențe clare între persoanele căsătorite și cele necăsătorite în ceea ce privește riscul de îmbolnăvire.

Datele arată că, în rândul bărbaților care nu s-au căsătorit niciodată, ratele de cancer sunt cu 68% mai mari decât în cazul celor care au fost căsătoriți, categorie care îi include și pe cei divorțați sau văduvi. În cazul femeilor, diferența este și mai mare, ajungând la 83%.

Cercetarea apare într-un context în care căsătoria nu mai are aceeași răspândire ca în trecut.

Căsătoria există de mii de ani – și, la un moment dat, era „aproape universală”, potrivit dr. Andrew J. Cherlin.

„Este aproape ca și cum ne-am fi împărțit în două societăți diferite”, a spus Cherlin, profesor emerit la Universitatea Johns Hopkins, care studiază sociologia familiei – făcând referire la avantajele pe care le poate aduce căsătoria.

În mod tradițional, cercetările despre căsătorie arată că bărbații au mai mult de câștigat decât femeile în relațiile heterosexuale. Noul studiu indică însă o tendință diferită, sugerând un avantaj mai mare pentru femei în ceea ce privește riscul de cancer.

Autorii studiului susțin că există mai multe explicații pentru aceste rezultate. În cazul unor tipuri de cancer, precum cel endometrial și ovarian, diferențele ar putea fi legate de mecanisme reproductive, în condițiile în care femeile care nu au născut prezintă un risc mai mare.

În plus, în rândul adulților mai în vârstă incluși în studiu, corelația a fost mai puternică, ceea ce sugerează că efectul căsătoriei „se acumulează” în timp, a explicat dr. Paulo S. Pinheiro, autorul principal al studiului și epidemiolog la University of Miami Health System.

Analiza datelor în funcție de rasă și etnie arată că bărbații de culoare par să beneficieze cel mai mult de pe urma căsătoriei. Dr. Jarrod A. Carrol, medic geriatru care tratează pacienți la Kaiser Permanente din sudul Californiei, a explicat că acest rezultat reflectă rolul sprijinului oferit în cadrul familiei.

„Ele oferă sprijin și îi încurajează pe bărbații de culoare să caute mai devreme tratament și evaluare”, a spus Carrol, care nu a fost implicat în noua cercetare. „Faptul că femeia de culoare este, practic, centrul de sprijin al întregii familii arată cât de profund implicată este în îngrijirea partenerului.”

Specialiștii ridică însă o întrebare esențială: dacă mariajul influențează direct sănătatea sau dacă persoanele mai sănătoase sunt cele care ajung mai des să se căsătorească.

Căsătoria oferă, în general, acces mai bun la servicii medicale și sprijin social. De asemenea, persoanele care au fost căsătorite sunt mai puțin predispuse la comportamente riscante.

Aceste comportamente sunt relevante mai ales în cazul unor tipuri de cancer, precum cel pulmonar sau de col uterin, asociate cu factori precum fumatul, consumul de alcool sau promiscuitatea.

„dacă nu ești căsătorit și ești mai izolat, este mai puțin probabil să participi la screening sau la prevenție”, a spus Pinheiro.

Există și opinii care sugerează că avantajele observate nu țin exclusiv de căsătorie, ci și de modul în care sistemele sociale funcționează.

Dr. Joan DelFattore, care a scris despre cancer și statutul marital în reviste academice și în mass-media, susține că unele beneficii reflectă faptul că sistemele de sănătate favorizează persoanele căsătorite.

„Oncologul „era absolut convins, fără nicio urmă de îndoială, că, fiind o femeie singură… nu aș putea avea sprijinul social necesar pentru a face față unui tratament agresiv”, a spus DelFattore, care și-a relatat experiența în The New England Journal of Medicine.

„Am încercat să-i vorbesc despre verii și prietenii care îmi oferă un sistem de sprijin foarte puternic. M-a întrerupt efectiv. Nici măcar nu am putut să termin propoziția.”

Cercetările arată că persoanele singure care trec prin tratamente oncologice au, în general, rezultate mai slabe, iar aceste diferențe pot fi influențate și de percepțiile din sistemul medical.

„Există această presupunere că există o diferență clară între a fi căsătorit și a fi pe cont propriu”, a spus ea.

În acest context, specialiștii susțin că este nevoie de mai mult sprijin pentru persoanele necăsătorite și de eliminarea barierelor care le pot dezavantaja.

Medicii atrag atenția că sprijinul poate veni și din afara căsătoriei, prin familie, prieteni sau comunitate. Pinheiro a spus că este, de asemenea, o oportunitate pentru medici să acorde mai mult timp consilierii pacienților care nu au un sprijin „din oficiu” acasă. Persoanele care aleg să rămână singure ar trebui să își construiască rețele solide de sprijin, implicându-se activ și menținând legături constante cu cei din jur.