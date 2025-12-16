Acuzații explozive aduse judecătoarei Raluca Moroșanu în Dosarul „Coldea 2”. Filiera chineză prin care s-au scurs tone de aur din România, protejată prin blocarea perchezițiilor informatice

Noi dezvăluiri explozive zguduie ancheta în dosarul „Coldea 2”, după ce omul de afaceri Cătălin Hideg a lansat aseară o serie de acuzații grave în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”. Acesta susține că refuzul judecătoarei Raluca Moroșanu de a autoriza perchezițiile informatice cerute de DNA a avut un efect devastator asupra anchetei, împiedicând scoaterea la iveală a unor probe-cheie.

Potrivit lui Hideg, accesul la dispozitivele electronice ar fi reprezentat „cuiul lui Pepelea”, singura modalitate de a demonstra legăturile directe și afacerile ascunse dintre fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, și omul de afaceri chinez Wang Yan. Blocarea accesului la mesajele de pe telefoanele lui Yan a lăsat, astfel, neclarificate fluxurile financiare și natura reală a parteneriatului dintre cei doi.

Miza acestor relații ar fi fost, conform declarațiilor lui Hideg, jefuirea resurselor minerale ale României printr-o schemă complexă ce viza compania de stat Cuprumin. Omul de afaceri a relatat că Wang Yan i-ar fi mărturisit personal mecanismul prin care, sub paravanul unui export de „halde miniere” și reziduuri, erau scoase din țară cantități impresionante de metale prețioase.

Hideg susține că, deși în acte figurau ca deșeuri rezultate în urma extracției cuprului, aceste transporturi conțineau în realitate aur și metale rare, vitale pentru ascensiunea economică a Chinei. „Sunt foarte multe minereuri și foarte multe metale prețioase în acele reziduuri care au fost scoase după ce a fost extras aluminiul. Mi-a povestit domnul Yan, la un moment dat, că se extrag în China nu știu câte tone de aur de la fiecare vapor exportat și foarte multe alte metale rare de care China are nevoie pentru a-și continua ascensiunea economică la nivel mondial”, a precizat denunțătorul lui Florian Coldea, subliniind magnitudinea jafului.

Această operațiune de amploare, care implica încărcarea a zeci de vapoare cu pământ valoros, nu ar fi fost posibilă fără o protecție la cel mai înalt nivel, fapt ce explică, în viziunea lui Hideg, prietenia strânsă dintre Wang Yan și Florian Coldea. Afacerea, estimată la milioane de euro, ar fi profitat de starea de insolvență și de lipsa de capacitate a statului român de a procesa aceste resurse. Hideg a punctat faptul că exportul ilegal s-a derulat pe fondul unui control precar asupra haldelor rămase, care, deși considerate reziduuri, sunt extrem de valoroase datorită concentrației de minereuri.

“Au rămas aceste halde de pământ, reziduuri care au rămas de la extracția cuprului și care sunt foarte importante și valoroase, deoarece conțin foarte multe minereuri, inclusiv aur. Nu mai vorbim de alte metale prețioase care se pot extrage din aceste pământuri, care au rămas ca și deșeuri în acea întreprindere extrem de valoroasă pentru România.”, a declarat Cătălin Hideg la Realitatea Plus.

Contextul este unul extrem de tensionat în justiție, decizia judecătoarei Raluca Moroșanu de a bloca perchezițiile fiind dur criticată atât de unii magistrați, cât și în spațiul public, mulți ziariști catalogând situația drept o dovadă de ipocrizie a sistemului.

Anchetatorii susțin că lipsa accesului la probele digitale a afectat grav ritmul și transparența investigației, existând riscul ca dovezi esențiale despre „frăția” dintre generalul Florian Coldea și oamenii de afaceri să fie pierdute definitiv.

Astfel, întrebarea care domină acum spațiul public după dezvăluirile de la Realitatea Plus este dacă aceste decizii procedurale au avut tocmai scopul de a îngropa urmele unei afaceri ce a secătuit România de resurse strategice sub protecția „Statului Paralel”.

Cătălin Hideg este omul de afaceri care a declanșat unul dintre cele mai răsunătoare scandaluri judiciare recente, fiind denunțătorul-cheie în dosarul DNA ce îi vizează pe foștii generali SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, pe care îi acuză de trafic de influență.

Patron al companiei Sanimed și condamnat în primă instanță la patru ani de închisoare într-un dosar de fraudă cu fonduri europene instrumentat de Parchetul European (EPPO), Hideg a susținut că „gruparea generalilor Coldea-Dumbravă” i-ar fi pretins, prin intermediari, suma de 600.000 de euro pentru a-i garanta o pedeapsă cu suspendare.

Astfel, el a evoluat dintr-un personaj controversat, implicat inclusiv în contracte suspecte cu măști în timpul pandemiei, în martorul principal care a expus mecanismele subterane de „optimizare judiciară”, punând la dispoziția procurorilor înregistrările care au dus la trimiterea în judecată de către DNA a foștilor capi ai serviciilor secrete.