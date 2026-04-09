Crin Antonescu sare în apărarea lui Nicușor Dan după numirile pentru șefia marilor parchete

Crin Antonescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2025, a reacționat la criticile venite din tabăra „hashtag rezist” la adresa președintelui Nicușor Dan, după ce acesta a nominalizat procurorii-șefi pentru marile parchete. „Nu pot să nu observ și să nu salut un prim gest prezidențial sănătos al lui Nicușor Dan”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Fost candidat la alegerile prezidențiale din 2025 a afirmat că susținătorii asociați „hashtag rezist” nu se așteptau la această situație și că, în timp, au ajuns să se considere „un grup de aleși, o unitate de elită, un grup de inițiați/ iluminați care călăuzesc conducătorii României pe drumul neabătut al “Reformei”, al “luptei împotriva corupției”, al “democrației”.

„Nu i-au clintit din “convingeri” nici mizeriile abominabile ale binomului SRI-DNA (suficiente pentru a anula orice pretenție de stat de drept), nici destăinuirile eroului lor despre “statul mafiot” al cărui șef era, nici dovedirea oficială a aceluiași Băsescu ca turnător ordinar al Securității comuniste”, a afirmat Antonescu.

Fostul candidat la prezidențiale din partea PSD-PNL-UDMR a afirmat că pe cei nemulțumiți de numirile făcute de Nicușor Dan „nu i-a tulburat niciodată faptul evident că incompetența sau corupția nu erau și nu sunt apanajul unui singur partid”.

„Minciuna, calomnia, abuzul, totul se justifică pentru “cauza”. Au exultat atunci când, într-unul din cele mai jenante momente ale vieții publice din România, președintele țării, dl. Iohannis și “boierul minții “ G. Liiceanu au reformulat, alături de un tembel oarecare, programul de țară al României: “m**e PSD”, a adăugat acesta.

Antonescu a afirmat că, spre finalul mandatului lui Klaus Iohannis, „când au realizat că destinatarul lozincii suedeze se poate schimba, s-au întristat”, iar acest lucru i-a nemulțumit, considerându-se „trădați”. El a susținut că, după o perioadă de aproximativ un an și jumătate, această stare s-a schimbat, iar situația a fost percepută diferit.

„N-a fost ușor” dar .. a fost Nicușor. Sindrofia cu multă mâncare, băutură și selfie-uri la Cotroceni le-a întărit convingerea că, inexorabil, istoria e de partea lor. Bolșevici cu burta plină, minți înguste cu pretenții de coana Chirița, incorecți până la josnicie, s-au bulucit, voioși și nesătui, la popota noului festin. Nu le-a dat prin cap sau n-a contat că nu sunt mai mult de 20 la sută din electorat, că extremismul lor de doi lei generează, în fiecare zi, un alt extremism, mai adânc, mai masiv, mai grav. Că țara se desfigurează în derută, lipsă de repere, vulgaritate, insignifianță și violență surdă. Și, deodată, hop!, tragedia «trădării» lui Nicușor! Nicușor nu-i reprezintă. Nicușor nu livrează. Nicușor nu e Băsescu”, a scris acesta.

Crin Antonescu a declarat că nu îi cunoaște pe procurorii numiți de Nicușor Dan, însă a transmis un mesaj către PSD, afirmând: „Nu aș jubila prea mult în locul pesediștilor sau altor jucători politici interesați special de mersul justiției”. Acesta a continuat și a afirmat că Nicușor Dan a transmis un mesaj „corect și binevenit”.

„Dar nu pot să nu observ și să nu salut un prim gest prezidențial sănătos al lui Nicușor Dan. Indiferent de motivele alegerii sale, un mesaj e corect și binevenit: Președintele (oricine ar fi el) nu este captivul unei secte sau haite, sub motivul că membrii acesteia l-au votat. Da, există posibilitatea, așa cum vedem, ca mulți membri ai haitei să turbeze. Dar, nici o grijă, domnule Președinte, după ce vor consuma febril și iluzia că dl. Bolojan e noul “imam ascuns” al basismului nemuritor, se vor întoarce, scheunând, la gardul Cotrocenilor”, a scris acesta.

Președintele a anunțat miercuri seară că a semnat decretele pentru numirile la conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. În total, șeful statului a făcut șapte numiri.