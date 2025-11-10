Manelistul Dani Mocanu și fratele său, condamnați pentru tentativă de omor, au fost prinși în Italia

Manelistul Dani Mocanu și fratele său, dați în urmărire internațională, au fost prinși în Italia, lângă Napoli.

Dani Mocanu a fost condamnat la patru ani de detenţie, iar fratele său a primit o pedeapsă de şapte ani după ce, în anul 2022, amândoi au bătut cu ranga un bărbat, într-o staţie de carburant. În cazul lui Dani Mocanu, pedeapsa de 5 ani şi 9 luni închisoare stabilită Tribunalul Argeş a fost redusă de către judecătorii de la Curtea de Apel Braşov la 4 ani de închisoare.

Pentru Ionuţ Nando Mocanu sentinţa iniţială de 6 ani şi 4 luni închisoare a fost majorată de instanţa superioară la 7 ani. În plus, potrivit deciziei definitive de joi a Curţii de Apel Braşov, cei doi trebuie să plătească 40.000 de euro bărbatului pe care l-au bătut, dar şi cheltuielile de spitalizare pentru acesta.

Manelistul Dani Mocanu şi fratele său nu au fost găsiţi la locuinţa din Ştefăneşti, Argeş, de către poliţiştii care au mers să pună în aplicare mandatele de executare a pedepselor la care cei doi au fost condamnaţi pentru tentativă de omor. Prin urmare, cei doi au fost dați în urmărire internațională.

„Poliţiştii Serviciului Investigaţii Criminale Argeş au primit, de la Tribunalul Argeş, două mandate de executare a pedepsei închisorii, privind doi bărbaţi, de 35 şi 33 de ani, din Ştefăneşti, judeţul Argeş, condamnaţi la 7 ani, respectiv 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. În baza mandatelor emise de instanţa de judecată, poliţiştii au efectuat verificări, cei doi nefiind găsiţi la adresa de domiciliu”, au transmis, pe 6 noiembrie, oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş.

Frații Dani și Nando Mocanu au „lăsat impresia că legile nu există”, că „lucrurile se rezolvă prin răfuieli de stradă” și au „nesocotit dreptul la viață”, după ce, în timpul unui conflict din 18 august 2022, primul l-a imobilizat pe un adversar, iar al doilea l-a lovit cu o bară de fier în cap, se arată în motivarea Tribunalului Argeș.

Lovitura a fost atât de puternică încât Pletosu Ionuț Cornel, a căzut inconștient lângă o pompă de alimentare, sângerând abundent. Raportul medico-legal a confirmat un traumatism cranio-cerebral cu fractură parietală dreaptă.

„În tot acest timp, inculpatul (Mocanu Daniel – n.r.) a fost cu fața către victima (Pletosu Ionuț Cornel – n.r.), putând observa foarte bine acțiunile întreprinse de fratele său, (Mocanu Ionuț Nando – n.r.). După căderea victimei cu fața pe asfalt, conflictul s-a încheiat, agresorii fugind cu autoturismele de la locul faptei”, au mai scris judecătorii în motivare.