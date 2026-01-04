Cine negociază cântările lui Costel Biju. Artistul refuză să participe la discuții

Costel Biju a ajuns la anumite concluzii după ce în trecut a acceptat să negocieze el tarifele pentru cântări. În cele din urmă și-a dat seama că nu e tocmai cea mai bună idee.

Artistul a explicat la un podcast faptul că el nu poate negocia tarifele pentru cântări. Pe de o parte și-a dat seama că se lasă ușor ”fraierit”, așa că a decis să-și lase managerul să se ocupe.

”Cel mai bine îmi pun managerul să se tocmească cu ei la telefon. Pentru că dacă încep și îmi spun că uite, fata mea vrea să te audă pe tine și mai și negociază, că mă roagă frumos că ei nu au mai mult… Eu am o inimă frumoasă și cedez foarte ușor. Acum să nu ia lumea chiar așa, că oricum vorbește managerul”, a explicat manelistul.

Solistul a explicat că sunt anumite condiții care nu se negociază. ”Pe de altă parte noi avem fel și fel de condiții. Adică sunt cântări unde ni se pune o sumă de bani și nu luăm dedicații. Pe de altă parte s-a întâmplat să plecăm de acolo și să nu scoatem nici un ban, practic să nu avem ce împărți. Adică nici banii pentru copiii care ne strâng stația.

Da, s-a întâmplat. E normal să se întâmple., câtă vreme noi suntem plătiți cu onorariul pe care îl cerem. Cel care ne angajează nu mai are nicio obligație față de noi. Noi trebuie să cântăm, de banii pe care i-am cerut”, a mai spus artistul.

Costel Biju este unul dintre puținii maneliști care nu cântă la înmormântări. Acesta a explicat că nu este făcut pentru astfel de evenimente și nici nu poate să improvizeze cântece în ton cu ele. Așa că mai degrabă nu prestează la astfel de cântări.