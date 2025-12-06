Monden

Cei mai ascultați artiști din 2025. Manelele, pe primul loc

Cei mai ascultați artiști din 2025. Manelele, pe primul loc
Pe măsură ce anul 2025 se apropie de final, platforma de streaming Spotify a făcut publice datele privind cele mai ascultate genuri și artiști din România. La fel ca în 2024, manelele și trapul continuă să se afle în fruntea preferințelor românilor, confirmând popularitatea puternică a acestor stiluri muzicale.

În ceea ce privește piesele, liderul topului este „Cât vrei tu” de Babasha, urmat de „Vino să te f” a lui Dani Mocanu și de colaborarea dintre Tzancă Uraganu și Mr. Juve, intitulată „Damaelo”. Alte piese din top includ „Bipolară” (Denis Ramnicenu & Ministerul Manelelor), „Baklava” (Gya & Babasha) și „Meneaito” (Tzancă Uraganu & Costel Biju).

De remarcat este faptul că piesa „Baklava” se menține în top pentru al doilea an consecutiv, iar mai mulți artiști din listă au mai avut hituri populare și în 2024.

Cele mai ascultate piese de pe Spotify

  • Babasha – Cât vrei tu
  • Dani Mocanu – Vino să te f
  • Tzancă Uraganu, Mr. Juve – Damaelo
  • Denis Ramnicenu, Ministerul Manelelor – Bipolară
  • Gya, Babasha – Baklava
  • Tzancă Uraganu, Costel Biju – Meneaito
  • Iuly Neamțu, Manele Mentolate – Mercedes
  • rares, Tzancă Uraganu – Regele
  • Johnny Romano – E Mult, E Greu!
  • DZWS, VANILLA, Dj Nattan – PRIETENA TA

Tzancă Uraganu, pe primul loc

În ceea ce privește artiștii, Tzancă Uraganu ocupă în 2025 primul loc în topul celor mai ascultați români, urmat de Rava și Dani Mocanu. Aceștia sunt urmați de Ministerul Manelelor – un duo format de producătorii Johnny Sandrino și CocadeLux – precum și de artiști internaționali precum The Weekend și Travis Scott. Noutatea anului în top este prezența lui Aerozen, care se alătură listei deja consacrate.

Topul complet al celor mai ascultați artiști pe Spotify în România în 2025 este:

  • Tzancă Uraganu
  • Rava
  • Dani Mocanu
  • Ministerul Manelelor
  • The Weekend
  • Oscar
  • Aerozen
  • Bogdan DLP
  • Travis Scott
  • Iuly Neamțu

Maneliștii care și-au păstrat pozițiile

Analiza datelor arată că preferințele românilor rămân constante, cu manelele și trapul în continuare la mare căutare, iar artiști consacrați precum Tzancă Uraganu și Dani Mocanu reușesc să-și păstreze pozițiile de top și în acest an.

