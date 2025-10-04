Monden

Artiști care și-au amânat concertul în ultimul moment. Mii de fani, dezamăgiți

Comentează știrea
Artiști care și-au amânat concertul în ultimul moment. Mii de fani, dezamăgițiFani Justin Bieber. Sursa foto Captură video
Din cuprinsul articolului

De la rockeri legendari la superstaruri pop, mulți artiști au anulat spectacole în ultimele momente, lăsând mii de fani dezamăgiți și cu biletele în mână. Publicul a trăit furie, frustrare și confuzie, iar rețelele sociale au explodat de comentarii: „Am venit de la sute de kilometri și totul a fost degeaba!”

Artiști care și-au amânat concertele în ultimul moment

Când Adele a amânat mai multe concerte în 2017, milioane de oameni au rămas fără spectacol. Problemele la corzile vocale au forțat artista să transmită mesaje emoționante pe social media, explicând că sănătatea sa este prioritară. Deși unii fani au înțeles situația, mulți au reacționat furios: „E frustrant să afli cu câteva ore înainte că show-ul nu mai are loc!”

Adel

Adele. Sursa: arhiva EVZ

Un alt exemplu recent a fost Ed Sheeran, al cărui concert din Belfast a fost amânat cu doar câteva ore înainte de începere. Organizatorii au invocat probleme tehnice, însă fanii nu au fost prea iertători: cozi la casele de bilete, telefoane înfocate și comentarii dure pe forumuri și social media au marcat evenimentul.

Ed Sheeran

Ed Sheeran. Sursa foto: Arhiva EVZ

Beyoncé a fost nevoită să amâne câteva spectacole din turneul său „Formation World Tour” din cauza epuizării fizice. Mesajele personale adresate fanilor au fost apreciate, dar criticii au subliniat că repetatele amânări afectează imaginea unui turneu de top și pot crea frustrare în rândul publicului fidel.

Sorin Oprescu, prins pe aeroportul din Salonic după trei ani de fugă
Sorin Oprescu, prins pe aeroportul din Salonic după trei ani de fugă
Cristian Diaconescu, despre o întâlnire între Nicușor Dan și Donald Trump. România vrea garanții suplimentare de securitate
Cristian Diaconescu, despre o întâlnire între Nicușor Dan și Donald Trump. România vrea garanții suplimentare de securitate
Beyonce

Sursa foto: Arhiva EVZ

Alți artiști care n-au mai putut urca pe scenă

Nici trupele heavy metal nu sunt scutite de amânări. Metallica a fost nevoită să oprească un concert din cauza unor probleme tehnice care afectau sistemul de sunet și siguranța spectatorilor. Reacțiile fanilor au fost dure: „Am așteptat ore întregi și totul s-a anulat!”

Shakira a amânat mai multe concerte din cauza unei hemoragii vocale, decizie inevitabilă pentru sănătatea artistei, dar care a provocat valuri de dezamăgire printre fani. În timp ce unii au apreciat sinceritatea, alții au cerut rambursarea urgentă a biletelor și au criticat lipsa unei comunicări mai clare.

Shakira

Shakira. Sursă foto: Facebook

Un alt incident a avut loc anul acesta la Electric Castle. Justin Timberlake, cel mai așteptat artist de la festival, nu și-a amânat concertul, dar prestația n-a fost pe placul fanilor. Aceștia au spus că artistul a întârziat, că l-au așteptat în ploaie, că a cântat mai puțin decât trebuia și că nu prea a făcut show.

Ei au declarat că Timberlake a părut foarte plictisit și că se vedea că așteaptă cu nerăbdare să termine.

Cum reacționează fanii

Reacțiile publicului la amânări neașteptate sunt variate, de la empatie la furie pură. În era rețelelor sociale, nemulțumirile se propagă rapid, iar artiștii trebuie să gestioneze fiecare situație cu tact pentru a nu-și afecta imaginea și relația cu fanii.

În cele mai multe cazuri, amânările sunt cauzate de:

  • Probleme medicale ale artistului;
  • Eșecuri tehnice sau logistice;
  • Condiții meteo extreme sau incidente neașteptate;
  • Circumstanțe personale urgente.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:18 - Sorin Oprescu, prins pe aeroportul din Salonic după trei ani de fugă
18:08 - Ce este proiectul Octopus, zidul anti-dronă al NATO la care participă și România
17:59 - Peiu susține că România trăiește pe datorie. Guvernul se împrumută pentru a plăti cheltuielile curente, nu pentru inv...
17:49 - Solistul The Motans, tată pentru a doua oară. „Sunt de două ori mai fericit”
17:39 - Rapoartele SRI, ascunse de patru ani. Contre între PNL și PSD pentru desecretizarea lor
17:28 - Artiști care și-au amânat concertul în ultimul moment. Mii de fani, dezamăgiți

HAI România!

GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare

Proiecte speciale