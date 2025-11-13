Cum a ajuns Dani Mocanu să cânte manele. Visa să devină marte fotbalist

Înainte de a deveni unul dintre cei mai cunoscuți maneliști din România, Dani Mocanu a avut o scurtă carieră în fotbal. Manelistul a povestit că a fost legitimat atât la FC Argeș, cât și la Steaua București, unde, la doar 16 ani, a ocupat rolul de căpitan al echipei.

„Am jucat bine fotbal. Am fost căpitan la vârsta de 16 ani la Steaua, Steaua București. Am jucat și la FC Argeș”, declara Mocanu în trecut.

Cu toate acestea, pasiunea pentru muzică l-a determinat să renunțe la sport și să se lanseze în lumea manelelor, unde și-a construit rapid o bază solidă de fani. Costi Ioniță, cunoscut producător și interpret, remarca că „Dani Mocanu a fost fotbalist la FC Argeș și FCSB, iar în momentul de față Dani Mocanu este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din mediul online!”.

Problemele legale ale manelistului nu sunt însă legate de trecutul său sportiv. Recent, Mocanu a fost condamnat la patru ani de închisoare într-un dosar de tentativă de omor. Incidentul s-a produs în 2022, când el și fratele său au agresat un bărbat cu o rangă.

Fratele său a primit o pedeapsă de șapte ani, iar ambii au fost obligați să plătească victimei 40.000 de euro daune morale. După ce au fost dați în urmărire generală, cei doi au fost prinși în Italia și urmează să fie aduși în România.

Pe lângă problemele penale, Dani Mocanu se confruntă și cu datorii fiscale uriașe. Un control ANAF a relevat că artistul nu a achitat taxe și impozite în valoare de 1.612.037 lei, sumă care include TVA, impozit pe profit, dividende și venituri din microîntreprinderi.

Autoritățile au constatat că, pentru a evita plata taxelor, Mocanu ar fi trecut gratuit drepturile de autor și veniturile obținute de pe platforme precum TikTok, YouTube și Facebook pe firme controlate de membrii familiei, care le declarau incomplet sau eronat.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a transmis că „persoana în cauză cesiona drepturile de autor cu titlu gratuit către aceste societăți controlate de membrii familiei, iar societățile realizau venituri din platforme media, pe care le declarau incomplet sau eronat”.

Inspectorii au mai stabilit creanțe fiscale suplimentare de 710.930 lei aferente drepturilor de autor, care se adaugă la suma totală datorată statului.