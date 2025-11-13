Monden

Cum a ajuns Dani Mocanu să cânte manele. Visa să devină marte fotbalist

Comentează știrea
Cum a ajuns Dani Mocanu să cânte manele. Visa să devină marte fotbalistSursa foto: captura video
Din cuprinsul articolului

Înainte de a deveni unul dintre cei mai cunoscuți maneliști din România, Dani Mocanu a avut o scurtă carieră în fotbal. Manelistul a povestit că a fost legitimat atât la FC Argeș, cât și la Steaua București, unde, la doar 16 ani, a ocupat rolul de căpitan al echipei.

Dani Mocanu, pasionat de fotbal

„Am jucat bine fotbal. Am fost căpitan la vârsta de 16 ani la Steaua, Steaua București. Am jucat și la FC Argeș”, declara Mocanu în trecut.

Cu toate acestea, pasiunea pentru muzică l-a determinat să renunțe la sport și să se lanseze în lumea manelelor, unde și-a construit rapid o bază solidă de fani. Costi Ioniță, cunoscut producător și interpret, remarca că „Dani Mocanu a fost fotbalist la FC Argeș și FCSB, iar în momentul de față Dani Mocanu este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din mediul online!”.

Minge de fotbal

Minge de fotbal. Sursa foto: Pixabay

Problemele legale ale manelistului nu sunt însă legate de trecutul său sportiv. Recent, Mocanu a fost condamnat la patru ani de închisoare într-un dosar de tentativă de omor. Incidentul s-a produs în 2022, când el și fratele său au agresat un bărbat cu o rangă.

România depășește Ungaria la salariul mediu, dar rămâne în a doua jumătate a UE. Cum arată harta veniturilor în Europa
România depășește Ungaria la salariul mediu, dar rămâne în a doua jumătate a UE. Cum arată harta veniturilor în Europa
Formă „sălbatică” a poliomielitei, descoperită în apele uzate din Hamburg. A fost activată celula de criză
Formă „sălbatică” a poliomielitei, descoperită în apele uzate din Hamburg. A fost activată celula de criză

Problemele cu legea și datorii

Fratele său a primit o pedeapsă de șapte ani, iar ambii au fost obligați să plătească victimei 40.000 de euro daune morale. După ce au fost dați în urmărire generală, cei doi au fost prinși în Italia și urmează să fie aduși în România.

Dani Mocanu

Dani Mocanu. Sursa foto: Instagram/Dani Mocanu

Pe lângă problemele penale, Dani Mocanu se confruntă și cu datorii fiscale uriașe. Un control ANAF a relevat că artistul nu a achitat taxe și impozite în valoare de 1.612.037 lei, sumă care include TVA, impozit pe profit, dividende și venituri din microîntreprinderi.

Ce ilegalități a făcut Dani Mocanu

Autoritățile au constatat că, pentru a evita plata taxelor, Mocanu ar fi trecut gratuit drepturile de autor și veniturile obținute de pe platforme precum TikTok, YouTube și Facebook pe firme controlate de membrii familiei, care le declarau incomplet sau eronat.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a transmis că „persoana în cauză cesiona drepturile de autor cu titlu gratuit către aceste societăți controlate de membrii familiei, iar societățile realizau venituri din platforme media, pe care le declarau incomplet sau eronat”.

Inspectorii au mai stabilit creanțe fiscale suplimentare de 710.930 lei aferente drepturilor de autor, care se adaugă la suma totală datorată statului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:03 - Noi percheziții într-un dosar privind spălarea de bani, criptomonede și finanțarea ilegală a unui partid afiliat lui ...
16:56 - DNA a închis definitiv dosarul „Dragnea – vizită la Trump”. Procurorii susțin că fapta nu există
16:43 - România depășește Ungaria la salariul mediu, dar rămâne în a doua jumătate a UE. Cum arată harta veniturilor în Europa
16:33 - Schimbări în conducerea TVR. Vor fi aleși reprezentanții angajaților în Consiliul de Administrație
16:25 - Franța comemorează un deceniu de la atentatele din 13 noiembrie. Momentul a redefinit Franța
16:16 - Programul Erasmus+ va avea un buget record, în 2026, anunță Roxana Mînzatu

HAI România!

Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
De toate pentru toți. Hai LIVE cu Turcescu
De toate pentru toți. Hai LIVE cu Turcescu
Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei
Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei

Proiecte speciale