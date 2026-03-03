Reacția BOR după ce Oana Lasconi l-a numit „satana” pe Patriarhul Daniel: Păcat

Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române (BOR), nu o menajează deloc pe Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, după ce tânăra i-a luat apărarea dictatorului Ali Khamenei, cel care, de-a lungul domniei, a persecutat fără milă femeile din Iran.

Reacția BOR a venit după ce Oana Lasconi, fiica fostei candidate la președinția României Elena Lasconi, a afirmat că Ali Khamenei ar fi fost „de un miliard de ori mai feminist și mai moral” decât Patriarhul Daniel.

La începutul postării, Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, contestă ferm asocierea dintre Patriarhul României și Ali Khamenei, ucis săptămâna trecută după un atac israeliano-american asupra Iranului.

„Dincolo de absurdul și lipsa de orice fundament a acestei comparații între întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române și un dictator care s-a remarcat, în repetate rânduri, prin reprimarea deloc morală, dar cât se poate de violentă a propriei populații, în declarația de mai sus, care este profund jignitoare și neavenită, este strecurat și apelativul de ‘satana’, ca o insultă șuierată printre dinți…”, a scris Agachi.

Purtătorul de cuvânt al BOR susține că nu doar afirmația în sine este problematică, ci și preluarea ei în spațiul public.

„De asemenea, ceea ce surprinde este și preluarea în multe articole a acestui derapaj verbal, a acestei defăimări fără limite, incriminabilă legal, de parcă ar fi ceva care trebuie făcut cunoscut tuturor. Despre ‘feminismul’ și ‘moralitatea’ acestui fost lider ‘suprem’ al Iranului se poate afirma că sunt susținute și documentate poate doar de imaginația personală a celei care a făcut declarația”, punctează Agachi.

Postarea se mută, apoi, către activitatea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, fiind evocată contribuția acestuia la viața religioasă și socială din țară.

„Însă nu aici este problema - cât alege de fapt Oana Lasconi să creadă din realitatea unei țări aflate la mii de kilometri depărtare -, ci cât poate să deteste și să defaime o persoană care a făcut cu adevărat istorie pentru țara din care și ea face parte. De la edificarea Catedralei Naționale la programele social - filantropice extinse, de la opera teologică și până la implicarea și dedicarea personală în nenumărate situații, cazuri și momente importante - toate acestea sunt dovezi indiscutabile ale slujirii lui Dumnezeu înfăptuite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel”, scrie Agachi.

Postarea lui Adrian Agachi continuă cu o calificare a apelativului folosit de Oana Lasconi și a atitudinii considerate defăimătoare. Este, de asemenea, invocată și o referință biblică în finalul poziției publice a Bisericii Ortodoxe Române (BOR).

„A-l numi cu apelativul jignitor de mai sus arată nu doar o crasă ignoranță, ci și o atitudine răuvoitoare, vituperantă, defăimătoare. Nu ne este greu să întoarcem și celălalt obraz în nume propriu. Dar nu îl vom întoarce când Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, un om care a făcut istorie pentru Biserica Ortodoxă Română și poporul român, este jignit gratuit doar pentru că se poate.

Și nici când toată lumea, arătând atât de puțină recunoștință, șterge toate meritele sale cu buretele doar din dorința de a șoca și a atrage atenția… Dezamăgitoare cuvinte, dezamăgitoare atitudine. Păcat. Jignirea atrage mai mult decât meritul și uitarea decât recunoștința.

Însă ‘fericiți veți fi voi când vă vor ocărî și vă vor prigoni și mințind vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră’ (Matei 5, 11)”, se mai arată în postare.