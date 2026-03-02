International

Oana Lasconi regretă moartea lui Ali Khamenei: Era de un miliard de ori mai feminist și mai moral decât Patriarhul Daniel

Khamenei, program nuclear Iran / sursa foto: captură video
Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, afirmă că Ali Khamenei ar fi fost „de un miliard de ori mai feminist și mai moral” decât Patriarhul Daniel, în condițiile în care regimul iranian a ucis și închis mii de femei pentru proteste împotriva poliției morale.

Oana Lasconi, fiica fostei jurnaliste și foste candidate la președinția României, Elena Lasconi, a stârnit controverse printr-o postare pe rețelele sociale.

Oana Lasconi îl consideră pe Ali Khamenei un exemplu comparativ cu Patriarhul Daniel

Fiica Elenei Lasconi a spus că „Ali Khamenei era de un miliard de ori mai feminist și mai moral decât Satana ăla de Preafericit Părinte Daniel. Am spus ce am avut de spus”.

Postarea a atras atenția în condițiile în care regimul ayatollahului Khamenei a fost implicat în represiunile împotriva femeilor din Iran, care au dus la moartea și încarcerarea a mii de femei.

Oana și Elena Lasconi s-au împăcat

Elena Lasconi s-a împăcat cu fiica ei după scandalul din presă din urmă cu ceva timp. Sursa Foto: Arhiva EVZ

Protestele femeilor din Iran și mișcarea „Femei, Viață, Libertate”

Moartea tinerei Mahsa Amini, în 2022, a fost un punct de cotitură. Aceasta, în vârstă de 22 de ani, a fost ucisă în custodia poliției morale din Teheran pentru că nu purta „hijabul corespunzător”. Evenimentul a declanșat proteste masive în țară și a atras atenția internațională asupra încălcării drepturilor femeilor.

Mișcarea „Femei, Viață, Libertate” a adunat sute de mii de participante care au cerut eliberarea femeilor și respectarea drepturilor lor fundamentale. În cadrul acestor proteste, mai multe tinere au devenit simboluri ale rezistenței. Le amintim pe Nika Shakarami, o adolescentă de 16 ani, care a fost găsită moartă în circumstanțe suspecte, pe Hadis Najafi, ucisă de forțele de securitate, și pe Sarina Esmailzadeh, tot în vârstă de 16 ani, care a murit după ce a fost lovită brutal de poliție.

Aceste incidente arată amploarea represiunii în Iran și contrastează puternic cu afirmația Oanei Lasconi despre moralitatea și feminismul liderului iranian.

Parcursul politic al Oanei Lasconi, care deplânge moartea lui Khamenei și îl distruge, în același timp, pe Patriarhul Daniel

Oana Lasconi s-a înscris la sfârșitul anului trecut în Partidul Socialist Român (PSR), partid care se autointitula drept „continuator al tradițiilor mișcării democratice, muncitorești, socialiste și comuniste din România”.

Recent, ea a decis să demisioneze, explicând motivele într-o postare: „Aderarea mea la PSR a reprezentat o acțiune de combatere a acestor politici fără fond, însă, în urma tuturor discuțiilor de până acum, realizez că energia mea ar fi mai degrabă folosită în lupte interne decât în lupta de clasă. Consider asta inacceptabil, deoarece, după cum spuneam, oamenii suferă acum, iar soluția nu trebuie să aștepte o omogenizare a unui grup incompatibil, care e posibil să nu vină niciodată. De aceea, am decis să mă retrag și să îi ajut pe cei cu nevoie urgentă de soluții”.

1 comentarii

  1. Stoicu Camy spune:
    2 martie 2026 la 20:27

    Oana , mergi in Iran ca a venit altul la conducere. Te poti bucura de un trai ....''relaxat'' la capatul unei franghii!

Proiecte speciale