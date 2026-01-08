Politica

Oana Lasconi, la protest pentru Venezuela după capturarea lui Maduro de forțele americane

Comentează știrea
Oana Lasconi, la protest pentru Venezuela după capturarea lui Maduro de forțele americaneOana Lasconi. Sursa foto: Instagram/Oana Lasconi
Din cuprinsul articolului

Fiica Elenei Lasconi, Oana Lasconi, care s-a înscris recent în Partidul Socialist Român, o entitate politică care se revendică din mișcarea comunistă, a participat joi seară, alături de aproximativ 20 de membri ai partidului, la un protest de susținere a Venezuelei, organizat după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către SUA.

Fiica Elenei Lasconi, la un protest organizat după capturarea lui Maduro

Protestul a fost anunțat printr-un mesaj publicat pe Facebook, în care este criticată politica externă a SUA față de Venezuela. În mesaj, Partidul Socialist Român îi îndeamnă pe „cetățenii revoltați de acțiunile Statelor Unite ale Americii, pe muncitori și pe toți oamenii conștienți să participe la protestul public împotriva agresiunii imperialiste îndreptate împotriva Venezuelei.”

În timpul protestului, fiica primăriței din Câmpulung Muscel a afișat o pancartă cu mesajul: „Trump, jos labele de pe Venezuela”.

 

Horoscopul lui Dom’ Profesor,   9 ianuarie 2026. O profeție a unei șamance iakute din secolul al XVII-lea
Horoscopul lui Dom’ Profesor,   9 ianuarie 2026. O profeție a unei șamance iakute din secolul al XVII-lea
Daniel Băluță susține că a fost otrăvit cu arsenic: Tot ce se întâmplă este o tentativă de șantaj
Daniel Băluță susține că a fost otrăvit cu arsenic: Tot ce se întâmplă este o tentativă de șantaj
Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Alex-Gabriel Nechez (@alex_nechez)

Oana Lasconi: „Trăiască bolșevicii și fie ca Revoluția din Octombrie să inspire un nou capitol pentru omenire”

Revenită în țară de la Paris, fiica Elenei Lasconi s-a înscris în Partidul Socialist Român, o entitate politică ce se revendică din mișcarea comunistă. De asemenea, ea s-a fotografiat cu carnetul de membru al PSR pe Facebook și a scris într-o postare despre bolșevism.

„Acum 108 ani, eroii bolșevici au distrus regimul țarist și au adus puterea în mâinile sovietelor, îmbunătățind viețile a milioane de oameni prin oferirea de drepturi egale, adăpost, hrană și educație. Campioni ai poporului, ei au acordat femeilor autonomie asupra propriului corp și dreptul de a vota. Aproape au eradicat analfabetismul, au construit o superputere mondială, au trimis omul în spațiu și au DISTRUS (sic!, n.r.) fascismul în Europa. Trăiască bolșevicii și fie ca Revoluția din Octombrie să inspire un nou capitol pentru omenire”, a scris aceasta.

Postarea Oanei Lasconi de pe Instagram

Postarea Oanei Lasconi de pe Instagram. Sursa foto: Captruă de ecran Instagram

Constantin Rotaru, liderul Partidului Socialist Român

Simpatia Oanei Lasconi față de comunism este legată de perioada în care se afla la Paris, când participa la marșuri organizate de susținători ai bolșevismului rusesc.

Partidul Socialist Român este condus de Constantin Rotaru, iar entitatea folosește ca logo fosta stemă a PCR.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:49 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,   9 ianuarie 2026. O profeție a unei șamance iakute din secolul al XVII-lea
20:41 - Cum a dezertat Romică Țociu din armată. A sărit gardul și a plecat la mare
20:36 - Controale la 847 de autorități publice pentru selecția conducerii întreprinderilor de stat
20:27 - Daniel Băluță susține că a fost otrăvit cu arsenic: Tot ce se întâmplă este o tentativă de șantaj
20:19 - Oana Lasconi, la protest pentru Venezuela după capturarea lui Maduro de forțele americane
20:11 - Moldovean ucis lângă Veneția. Autoritățile italiene au reținut un polițist local, suspectat de crimă

HAI România!

Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2

Proiecte speciale