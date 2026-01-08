Oana Lasconi, la protest pentru Venezuela după capturarea lui Maduro de forțele americane

Fiica Elenei Lasconi, Oana Lasconi, care s-a înscris recent în Partidul Socialist Român, o entitate politică care se revendică din mișcarea comunistă, a participat joi seară, alături de aproximativ 20 de membri ai partidului, la un protest de susținere a Venezuelei, organizat după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către SUA.

Protestul a fost anunțat printr-un mesaj publicat pe Facebook, în care este criticată politica externă a SUA față de Venezuela. În mesaj, Partidul Socialist Român îi îndeamnă pe „cetățenii revoltați de acțiunile Statelor Unite ale Americii, pe muncitori și pe toți oamenii conștienți să participe la protestul public împotriva agresiunii imperialiste îndreptate împotriva Venezuelei.”

În timpul protestului, fiica primăriței din Câmpulung Muscel a afișat o pancartă cu mesajul: „Trump, jos labele de pe Venezuela”.

Revenită în țară de la Paris, fiica Elenei Lasconi s-a înscris în Partidul Socialist Român, o entitate politică ce se revendică din mișcarea comunistă. De asemenea, ea s-a fotografiat cu carnetul de membru al PSR pe Facebook și a scris într-o postare despre bolșevism.

„Acum 108 ani, eroii bolșevici au distrus regimul țarist și au adus puterea în mâinile sovietelor, îmbunătățind viețile a milioane de oameni prin oferirea de drepturi egale, adăpost, hrană și educație. Campioni ai poporului, ei au acordat femeilor autonomie asupra propriului corp și dreptul de a vota. Aproape au eradicat analfabetismul, au construit o superputere mondială, au trimis omul în spațiu și au DISTRUS (sic!, n.r.) fascismul în Europa. Trăiască bolșevicii și fie ca Revoluția din Octombrie să inspire un nou capitol pentru omenire”, a scris aceasta.

Simpatia Oanei Lasconi față de comunism este legată de perioada în care se afla la Paris, când participa la marșuri organizate de susținători ai bolșevismului rusesc.

Partidul Socialist Român este condus de Constantin Rotaru, iar entitatea folosește ca logo fosta stemă a PCR.