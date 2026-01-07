Persecuțiile contra creștinilor, tot mai dure din partea dictaturii comuniste chineze

Șase membri ai unei influente biserici protestante neînregistrate din China au fost reținuți de poliție în această săptămână, conform unui comunicat al bisericii adresat membrilor, potrivit Reuters.

Acțiunea face parte dintr-un val mai amplu de supraveghere și detenții ale creștinilor care activează în afara controlului Partidului Comunist.

Beijingul impune de mult timp ca toate grupurile religioase să fie înregistrate oficial. Sub conducerea președintelui Xi Jinping, autoritățile au consolidat controlul asupra religiilor, iar în ultimii ani au intensificat reglementările și represiunile împotriva organizațiilor neînregistrate.

Aceasta a făcut dificilă pentru astfel de grupuri colectarea de fonduri, predicarea online și organizarea de întâlniri față în față.

Conform declarațiilor bisericii Early Rain Covenant Church și ale organizației Human Rights Watch, reținerile au avut loc marți și au inclus liderul actual al bisericii, Li Yingqiang, a cărui locuință a fost percheziționată de poliție.

Motivele exacte ale reținerilor sau dacă cei șase au fost oficial acuzați, nu au putut fi verificate oficial. Eforturile de a contacta biserica prin intermediul rețelelor sociale au fost nereușite, iar biroul de securitate publică din Chengdu nu a oferit comentarii imediate.

Yalkun Uluyol, cercetător Human Rights Watch pentru China, a declarat: „Guvernul ar trebui să elibereze imediat persoanele reținute și să le permită să practice liber religia lor.”

Datele oficiale indică faptul că China are peste 44 de milioane de creștini înregistrați în biserici aprobate de stat, majoritatea protestanți.

Cu toate acestea, se estimează că zeci de milioane de persoane fac parte din biserici „house church” ilegale, care se reunesc în secret.

În decembrie, peste 100 de creștini au fost reținuți în cadrul unei razii la Wenzhou, conform organizației Human Rights in China, cu sediul la New York.

În octombrie, aproape 30 de pastori și angajați ai Zion Church, o altă biserică subterană importantă, au fost reținuți în cadrul unei operațiuni naționale, cel mai amplu val de represalii de acest tip din 2018.

Early Rain Covenant Church a fost înființată în 2008 și a fost vizată anterior de autorități în 2018, când fondatorul Wang Yi și peste 100 de pastori au fost reținuți.

Wang Yi a fost ulterior condamnat la nouă ani de închisoare pentru subversiune. ONG-urile estimează că biserica are peste 500 de membri, ceea ce o face una dintre cele mai mari „house church” din China.

Aceste recente rețineri subliniază continuarea supravegherii intense a grupurilor religioase neînregistrate de către autoritățile chineze, care monitorizează și restricționează activitățile religioase ce funcționează în afara cadrului oficial.