De ce a divorțat Anda Adam. Confesiuni în premieră
- Maria Pană
- 26 octombrie 2025, 15:44
Anda Adam a explicat la un podcast care a fost motivul divorțului de fostul său soț. Aceasta a dezvăluit ce a lipsit pentru ca relația să poată continua.
Anda Adam dă cărțile pe față!
Cântăreața a povestit care a fost exact motivul pentru care a decis să pună capăt primei căsnicii. “Eu cred ca lucrul cel mai important într-o relație este încrederea. În momentul în care într-o relație nu mai există încrederea și aici, încă odată nu vorbim de înșelat. Ci de încredere în general.
Adică ascunzi lucruri, te ferești să spui anumite lucruri, să spui anumite lucruri sau să le discuți cu soțul. Asta crează o barieră! Și spun că am simțit-o pe pielea mea, de-a lungul timpului. De acolo de la încredere se rupe tot. Pentru că atâta timp cât tu nu te simți în siguranță lângă omul de lângă tine nu mai există relație”, a explicat artista.
Divorț pe nepusă masă
Cântăreața și Sorin au divorțat fără ca în prealabilă să fi existat vreun semn de rupere a relației. Cei doi s-au prezentat ca o familie până la separare.
Deși au o fetiță împreună, cei doi au reușit să stabilească de comun acord programul ei, astfel încât să evite ajungerea în instanță. Cert este că fetița a rămas la mama, care are grijă de creșterea ei, alături de actualul ei soț, Joseph.
Cum s-au cunoscut Anda și Joseph
Soții Adams-au cunoscut la munte, iar cel impresionat a fost Joseph. Când a văzut-o pe Anda toată aranjată, acestuia i-a picat cu tronc. Dar nu mică i-a fost mirarea când a văzut-o și nearanjată.
Cu toate acestuia, lui Joseph i-a picat cu tronc artista, drept urmare, cei doi au decis ulterior să se căsătorească. Ba mai mult, soțul a decis să ia numele Andei pentru ca ea era cunoscută, așa că acum se numește Adam.
