Anda Adam, tarif de mii de euro. Câți bani ia pentru câteva zeci de minute

Anda Adam este una dintre preferatele românilor atunci când vine vorba despre evenimente. Doar că nu toată lumea și-o permite, pentru că și tariful este unul pe măsură.

Anda Adam este o cântăreața iubită de români, drept urmare este solicitată la evenimente.

Tariful său variază între 3.000 și 4.000 de euro, depinde de durata concertului. Artista cântă pe negativ, deci sunt excluse alte cheltuieli, legate de eventuli instrumentiști. Cert este că Anda, este una dintre vedetele căreia îi plac banii.

De altfel ea a investit și în imobiliare pentru a scoate mai mult profit. Nu de alta, dar spre exemplul doar rochiile la nunta ei au costat 12.000 de euro. Cele două rochii pe care le-a purtat au fost făcute după dorințele extravangante ale artistei.

Pe de altă parte, vedeta a declarat ca este gata să aducă pe lume al doilea copil. “Ne mai dorim un cooil. Noi l-am comandat de anul trecut, însă a întârziat livrarea, vine din China. Eu îmi doresc o fetiță, iar soțul cred că tot o fetiță. Doar fetițe ne dorim, că o fi una, că or fi două. Au existat niște speculații, la un moment dat, pentru că nu mai sunt eu așa de definită.

Dar am avut și perioade în care te mai și răsfeți, am mai făcut și niște tratamente, pentru a fi siguri că vom face și copii, iar, atunci, da, câteva kilograme în plus se văd imediat”, a spus artista. Anda Adam s-a căsătorit pentru a doua oară cu un om de afaceri arab. Cei doi au făcut pasul cel mare după mai mulți ani de relație.