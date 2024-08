Monden Ultima informație despre Florin Salam. Fierbe lumea manelelor







Soția lui Florin Salam a reacționat pentru prima dată la zvonurile despărțirii de celebrul său bărbat. Roxana Dobre a explicat și unde a dispărut subit de pe rețelele de socializare.

Sunt sau nu adevărate zvonurile

Soția manelistului le-a explicat internauților unde a dispărut și ce s-a întâmplat în relația ei de căsătorie. Ea spune că nu și-a mai putut accesa pagina de Instagram, acesta fiind motivul pentru care nu a fost activă deloc pe rețelele de socializare. ”O perioadă de timp nu am mai avut acces la pagina mea de Instagram.

Îi mulțumesc unui prieten de familie că m-a ajutat să recuperez această pagina de Insta. Mi-era doar să văd ce se mai întâmplă pe aici și mi-era dor de voi. Sunt foarte bine, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Când am deschis Instagramul am văzut ”n” mesaje de la voi. Stați liniștiți că între mine și soțul meu este totul ok. Că tot a venit vorba”, a explicat Roxana Dobre. Potrivit informațiilor din spațiul public, femeia și-ar fi luat copiii și ar fi plecat acasă la mama ei, acum câteva săptămâni. De atunci, ba manelistul, ba ea au negat aceste zvonuri.

Manelistul, implicat în tot felul de scandaluri

Chiar la sfârșitul lunii trecute, Florin Salam a postat și el un video în care explica faptul că nu s-a despărțit de soție. „Există zi să nu ne ciondănim? Cu copiii, gălăgie. Așa e când ai copii mulți. Te mai cerți. Ăla face gălăgie, ăla dărâmă o sticlă, ăla dărâmă un pahar. Noi vă iubim. Nu ne mai certăm cu voi, că n-are rost. Și eu și Roxana mea vă iubim. (…)

Nu ne mai separați voi, că e cam greu.(…) N-au voie copiii să mai mearga pe la bunici, că ne-am despărțit”, a spus atunci manelistul. De la începutul anului Florin Salam este implicat în tot felul de controverse și dosare penale. Mai exact ,a fost acuzat de o damă de companie că a agresat-o. Apoi s-a trezit cu dosar penal pentru înșelăciune pentru că a luat banii unor oameni, dar nu s-ar fi dus să cânte la evenimentele în cauză. Procurorii fac cercetări în acest ultim dosar.