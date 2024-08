Monden Lui Ben Affleck nu i-a plăcut această ipostază în relația cu Jennifer Lopez







Ben Affleck și Jennifer Lopez se îndreaptă în mod oficial spre divorț. Dar ei au dat de bănuit despre sfârșitul acestei părți a poveștii lor de luni de zile. Mulți au citit printre rânduri atunci Jennifer Lopez a luat decizia de a-și anula turneul pentru a fi alături de familie. Toate aceste speculații au luat sfârșit marți, 20 august, după ce Lopez a depus o cerere de divorț la un tribunal din California. O dată care coincide cu aniversarea celei de-a doua ceremonii de căsătorie.

Dar se pare că perechea a împărtășit deja tot ce trebuie să știm despre povestea lor de iubirea. Trebuie doar să urmăriți „The Greatest Love Story Never Told”. Documentarul Prime Video a fost lansat pentru prima dată în februarie ca o privire în culisele scurtmetrajului lui Lopez. Este vorba despre o producție video ce a însoțit ultimul ei album, „This Is Me...Now: A Love Story”. Unii au criticat-o destul de mult pentru acest scurtmetraj. Dar documentarul, în retrospectivă, este unul revelator.

Jennifer Lopez și Ben Affleck, o poveste neînțeleasă

Înainte de a se căsători (a doua oară) în 2022, Lopez și Affleck au fost logodiți anterior cu două decenii înainte. Doar pentru a anula cu trei zile înainte de nunta lor planificată în septembrie 2003 din cauza presiunilor de a trăi în lumina reflectoarelor. „The Greatest Love Story Never Told” explorează ce i-a adus din nou împreună. Dar este expusă și legătura lor și chiar conflictele lor sunt aduse în față. Evenimente care pot oferi o perspectivă asupra motivului pentru care lucrurile se termină, din nou.

Iar din acest documentar publicul poate trage concluzia: Nimeni nu poate spune că Ben Affleck nu este romantic. El a luat corespondența lor, fiecare scrisoare și e-mail pe care le-au scris de-a lungul a 20 de ani. Și le-a pus într-o carte de amintiri pe care a intitulat-o „The Greatest Love Story Never Told”. I-a oferit-o lui Lopez pentru primul lor Crăciun împreună după ce s-au reunit.

Lopez a folosit scrisorile ca sursă de inspirație pentru „This is Me...Now”, împărtășind-o cu echipa ei de creație. „Ea alegea una și ne lăsa să le atingem și să le citim”, povestește un compozitor în documentar. Affleck împărtășește reacția sa atunci când a descoperit că această carte a servit drept material sursă pentru munca soției sale.

Intimitatea lor, spusă tuturor

„Ea a spus: 'Am citit și ... acesta este genul de inspirație de care am nevoie. Le-am arătat cartea și colegilor mei”, își amintește Affleck în film. „Le-am spus: 'Le-ai arătat tuturor muzicienilor toate scrisorile care...' și ei au zis: 'Da, noi îți spunem Pen Affleck (stilou - tradus din limba engleză, n.r.)! Iar eu am fost geva de genul: 'Dumnezeule'”.

Deși a ieșit din zona sa de confort, producătorul și scenaristul câștigător al premiului Oscar pare să înțeleagă. „Am găsit într-adevăr frumusețea, poezia și ironia în faptul că este cea mai mare poveste de dragoste care nu a fost niciodată spusă”, spune el. „Dacă faci un disc muzical despre asta, mi se pare că e ca și cum ai spune-o”.

Abordările lor diferite față de creativitate și faimă sunt cele care, în opinia unor observatori, au provocat o ruptură în cuplu. „Lucrurile care sunt private, am simțit întotdeauna că sunt sacre și speciale. Pentru că, în parte, sunt private”, spune Affleck la un moment dat în film. „Suntem doar doi oameni cu diferite tipuri de abordări care încearcă să învețe să facă compromisuri”.

Affleck n-a vrut să fie muză

„Revenind împreună, am spus: „Ascultă, unul dintre lucrurile pe care nu le vreau este o relație pe social media””, spune Affleck mai târziu în proiect. „Apoi mi-am cam dat seama că nu e corect să cer asta. Este ca și cum te-ai căsători cu un căpitan de vas și ai spune: „Ei bine, nu-mi place apa””. Lopez își exprimă aprecierea pentru sprijinul lui Affleck.

„Nu cred că Ben se simte foarte confortabil cu mine făcând toate astea”, spune ea în documentar. „Dar mă iubește, știe că sunt o artistă și mă va sprijini în toate felurile posibile. Pentru că știe că nu mă poți opri să fac muzica pe care am făcut-o... nu vrea să mă oprească. Dar asta nu înseamnă că se simte confortabil să fie muza mea”, scrie CNN.