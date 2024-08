Monden Theo Rose își lasă copilul acasă pentru o sumă frumușică. Ce tarif are vedeta







Cântăreața Theo Rose este una dintre cele mai solicitate artiste atunci când vine vorba de nunți, petreceri și evenimente. Așa că și tariful ei este unul pe măsură, chiar dacă include și o postare din partea vedetei pe rețelele de socializare.

Cântăreața, show pe mii de euro

Nu mai puțin de 5.000 de euro ar trebui să plătească cei care o doresc pe vedetă al evenimentele lor. Desigur în acești bani nu intră și dedicațiile care sunt contorizate diferit. Cu toate acestea, vedeta este una dintre cele mai respectate pentru că nu își dezamăgește fanii. Drept urmare este punctuală și își respect programul.

Chiar dacă asta înseamnă să pună viața de familie pe locul doi. Vedeta s-a descurcat să împace ”și capra și varza” astfel încât să aibă timp și de viitorul ei soț. ”Probabil că petrecem mai puțin timp decât înainte, dar suntem mult mai dornici de a-l petrece pe acela, puțin așa cum e. Asta face să rămână flacăra aprinsă între noi. Ni se face dor, luptăm mai mult pentru un weekend împreună. E greu să ne eliberăm programul.

Cum împacă artista viața de familie cu evenimentele

Cam o dată la două luni plecăm câte un weekend doar noi doi. Și dacă nu plecăm și rămânem acasă, dar ducem copilul la țară la ai mei”, a explicat artista. Cert este că Anghel Damian s-a străduit să o cucerească. „El mi-a scris mult timp în șervețele, pentru că nu găsea foi în casă și atunci scria pe șervețele mesaje înainte să plece la filmări.

Lăsa acolo câte un mesaj de dragoste, dar la noi nu a fost nevoie să vorbim înainte. Am știut, pur și simplu, am interacționat de parcă în sfârșit se întâmplă. Scria cât de mult mă iubește și cât de fascinat e de ce trăim. Doar lucruri frumoase, le-am păstrat, toate șervețelele sunt păstrate. Am o pungă întreagă”, a mai povestit Theo Rose.