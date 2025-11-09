International

Jens Stoltenberg, fostul șef al NATO: Biden nu a vrut să intre în război pentru Ucraina

Comentează știrea
Jens Stoltenberg, fostul șef al NATO: Biden nu a vrut să intre în război pentru UcrainaJens Stoltenberg. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, a povestit în noua sa memorie că a refuzat cererea președintelui Volodimir Zelenski din februarie 2022 de a impune o zonă de interdicție aeriană peste Ucraina. Motivul invocat: riscul unui conflict direct între NATO și Rusia, potrivit united24media.com.

Stoltenberg a relatat că Zelenski l-a contactat dintr-un buncăr la Kiev, pe măsură ce forțele ruse înaintau, și a cerut NATO să „închidă spațiul aerian”, amintind că alianța a aplicat astfel de măsuri în conflicte anterioare.

Riscul escaladării războiului

Ucraina

Ucraina. Sursa foto: Pixabay

Fostul șef NATO a explicat că aplicarea unei zone de interdicție aeriană asupra Ucrainei ar fi implicat atacarea apărării aeriene ruse din Belarus și Rusia și, dacă ar fi fost necesar, doborârea avioanelor rusești — măsuri care ar fi atras alianța direct în război.

„A fost extrem de dureros să închei acel apel telefonic, știind că viața lui era în pericol”, a declarat Stoltenberg. El a subliniat că alianța nu ar fi „riscat un al treilea război mondial pentru Ucraina”, formulă pe care a atribuit-o președintelui SUA, Joe Biden.

Pâinea veche poate fi vedeta mesei. Rețete și sfaturi de la un chef italian
Pâinea veche poate fi vedeta mesei. Rețete și sfaturi de la un chef italian
Viața extravagantă dusă de Fănel Bogos! Milionarul este cunoscut pentru gesturile sale ieșite din comun
Viața extravagantă dusă de Fănel Bogos! Milionarul este cunoscut pentru gesturile sale ieșite din comun

Sprijinul NATO: „Prea puțin, prea târziu”

Reflectând asupra strategiei NATO, Stoltenberg a afirmat că sprijinul militar pentru Kiev înainte de invazia la scară largă a fost „prea puțin, prea târziu”. El a sugerat că o asistență mai rapidă și mai consistentă după ocuparea Crimeei de către Rusia în 2014 ar fi putut descuraja escaladarea din 2022.

Totuși, fostul secretar general a susținut că evitarea implicării directe a NATO, în timp ce se furnizau arme și muniție Ucrainei, a fost decizia corectă.

Provocările militare continuă la granițele NATO

În contextul tensiunilor regionale, avioanele poloneze MiG-29 au interceptat recent a treia aeronavă rusă într-o săptămână deasupra Mării Baltice, în cadrul misiunii NATO de poliție aeriană. Aceste incidente arată continuarea sondajelor militare rusești în apropierea spațiului aerian al alianței.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:25 - Cum poate scăpa Dani Mocanu de executarea pedepsei dacă a ajuns în Italia
23:13 - Băsescu: Comasarea primăriilor și județelor ar fi reformă, nu doar reduceri de posturi
23:00 - Pâinea veche poate fi vedeta mesei. Rețete și sfaturi de la un chef italian
22:50 - Jens Stoltenberg, fostul șef al NATO: Biden nu a vrut să intre în război pentru Ucraina
22:39 - Ce a reușit Andreea Esca să ascundă timp de două decenii. Acum, a dezvăluit cum a reușit asta
22:27 - Viața extravagantă dusă de Fănel Bogos! Milionarul este cunoscut pentru gesturile sale ieșite din comun

HAI România!

Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii

Proiecte speciale