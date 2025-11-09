Jens Stoltenberg, fostul șef al NATO: Biden nu a vrut să intre în război pentru Ucraina

Fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, a povestit în noua sa memorie că a refuzat cererea președintelui Volodimir Zelenski din februarie 2022 de a impune o zonă de interdicție aeriană peste Ucraina. Motivul invocat: riscul unui conflict direct între NATO și Rusia, potrivit united24media.com.

Stoltenberg a relatat că Zelenski l-a contactat dintr-un buncăr la Kiev, pe măsură ce forțele ruse înaintau, și a cerut NATO să „închidă spațiul aerian”, amintind că alianța a aplicat astfel de măsuri în conflicte anterioare.

Fostul șef NATO a explicat că aplicarea unei zone de interdicție aeriană asupra Ucrainei ar fi implicat atacarea apărării aeriene ruse din Belarus și Rusia și, dacă ar fi fost necesar, doborârea avioanelor rusești — măsuri care ar fi atras alianța direct în război.

„A fost extrem de dureros să închei acel apel telefonic, știind că viața lui era în pericol”, a declarat Stoltenberg. El a subliniat că alianța nu ar fi „riscat un al treilea război mondial pentru Ucraina”, formulă pe care a atribuit-o președintelui SUA, Joe Biden.

Reflectând asupra strategiei NATO, Stoltenberg a afirmat că sprijinul militar pentru Kiev înainte de invazia la scară largă a fost „prea puțin, prea târziu”. El a sugerat că o asistență mai rapidă și mai consistentă după ocuparea Crimeei de către Rusia în 2014 ar fi putut descuraja escaladarea din 2022.

Totuși, fostul secretar general a susținut că evitarea implicării directe a NATO, în timp ce se furnizau arme și muniție Ucrainei, a fost decizia corectă.

În contextul tensiunilor regionale, avioanele poloneze MiG-29 au interceptat recent a treia aeronavă rusă într-o săptămână deasupra Mării Baltice, în cadrul misiunii NATO de poliție aeriană. Aceste incidente arată continuarea sondajelor militare rusești în apropierea spațiului aerian al alianței.